SET rechaza pedido de contadores para exonerar multas y aplazar IRP

Los profesionales se quejaron de los inconvenientes que registra la red, lo que los obliga a trabajar de madrugada, fines de semana y hasta feriados. Subrayaron que como el sistema colapsa de forma seguida deben pagar multas continuamente, mientras que los aportantes no pueden obtener su certificado de cumplimiento o timbrados.

Entregaron notas al ministro de Hacienda y al viceministro de Tributación, Óscar Llamosas y Óscar Orué, respectivamente. En ellas, realizan una serie de peticiones, entre las que se destacan: El urgente mejoramiento del Marangatu; la exoneración de todo tipo de multas por retrasos en presentaciones de declaraciones; el otorgamiento del certificado de cumplimiento y timbrado a quienes no hayan presentado el registro de comprobantes; y la postergación hasta el 30 de junio de las declaraciones del IRP que vencen este mes.

Rechazo. Consultado al respecto de estos reclamos, el subsecretario Orué indicó que la semana pasada se formó una mesa técnica con representantes del Colegio de Contadores, de donde podrían salir sugerencias para la aplicación de nuevas medidas de flexibilización ante interrupciones del Marangatu.

El jefe de la SET, no obstante, descartó la posibilidad de suspender todo tipo de sanciones por presentaciones tardías o demoras, por el peligro que eso representaría en la lucha contra los delitos tributarios. Del mismo modo, rechazó la postergación de los vencimientos del IRP.

Dijo que no responderá a ofensas, y si bien admitió que el Marangatu tuvo problemas en los últimos días, subrayó que no en el tenor que reclaman los contadores. Recordó, finalmente, que el viernes se emitió la Resolución 126/23, por medio de la cual se exoneró de sanciones, hasta fin de junio, a quienes no presenten en tiempo el registro mensual de comprobantes.

Opinión

“La exoneración es una obligación”

“No nos conformamos con la limosna de la Resolución 126. La exoneración de multas por infracciones no imputables al contribuyente ni a los profesionales contables, por graves fallas del sistema, es una obligación constitucional. (Óscar) Orué te pido que expliques cómo perdiste 40 casos, por negligente y prepotente”. Nora Ruoti, abogada.