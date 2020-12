Seprelad habla de confusión en regla de casas de cambio

Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), apuntó a que existe una confusión en la aplicación de la resolución 248 aplicada a las casas de cambio, debido a que la institución no requiere documentos en el caso de clientes de bajo riesgo, solamente información sobre ellos.

De esta manera, se refirió a la problemática que se evidencia en el segmento minorista con relación a las operaciones cambiarias, luego de que agentes económicos denunciaran que las empresas requieren ahora documentaciones varias para realizar operaciones por montos de entre USD 50 y USD 100, por ejemplo, lo cual se añade a las dificultades existentes relacionadas con el rechazo de billetes de series viejas.

“Lo que nos dimos cuenta es que hay varias casas de cambio que lo que están haciendo es pedir, además de la información básica, un listado de documentaciones muy amplio, de siete ítems por lo menos, que ya están acordes a lo que sería un régimen general”, detalló.

espíritu. Según Marcet, esta práctica no sigue mucho la línea de lo que pretende el reglamento y aclaró que si una operación no supera 3 salarios mínimos las entidades pueden requerir solamente información. “Quizás es una confusión, como es nueva la norma están viendo las casas de cambio cómo aplicar, entendemos que por ahora es una cuestión no voluntaria”, dijo.

El funcionario añadió que se busca instalar espacios de capacitación y discusión sobre la implementación de la norma con las casas de cambio, de manera a subsanar las dificultades lo antes posible, pero que mientras emitieron una circular aclaratoria destinada a los sujetos obligados.

Rogelio Welko, presidente de la Asociación de Casas de Cambio, había señalado que las firmas del rubro están teniendo serios problemas con la aplicación de la normativa dada a conocer semanas atrás por la Seprelad y que, a su parecer, lo que se está haciendo en realidad es favorecer a los informales.