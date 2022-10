Sensación de que se puede, con un crédito abierto para el futuro

Prácticamente es una etapa culminada de la Selección Nacional en el año, aunque el DT había anunciado en conferencia que le gustaría un partido más, aún así sea contra una representación eliminada como la nuestra, que no se descarta pueda ser Bolivia, donde asumirá el cargo Gustavo Costas en noviembre. De todas maneras, este cotejo solo servirá para ir probando más, puesto que la base de Barros Schelotto está definida y es de los estrategas que dan señales de no querer cambiar mucho, dejando en claro que sus elegidos de hoy son los que se mantendrán salvo lesiones o el destape de alguna figura sobresaliente. Esta gira arrancó ante Emiratos Árabes con buenos signos, luego ante Marruecos dejando un buen crédito para más adelante, como ya incluso había exhibido ante Corea. Se ve un accionar sobrio, bien posicionados y la lectura correcta de lo que pretende el orientador.

Un detalle, que no es menor, es aprovechar individualmente la capacidad de cada uno de ellos cuando así requiere el encuentro, sin reproches y con libertad en el despliegue. De los nuevos, está visto que Matías Galarza ya está en su planificación, conformándole plenamente Brian Ojeda y Matías Villasanti, este último arrancando ante Emiratos y Marruecos, mientras que Mateo Gamarra, que había ingresado por el lesionado Junior Alonso, es de su consideración atendiendo lo que vendrá. Al resto del plantel se lo conoce sobradamente y no extrañaría que, según el adversario, tenga la necesidad de contar en campo con más tiempo con un “9” de oficio. Un capítulo aparte fue lo de México, donde se ganó mandando solo el resultado, tampoco pudo utilizar plantilla completa, lo hizo con jugadores del plano local y algunos provenientes de México y Estados Unidos. Es razonable ahora que el cuerpo técnico de la Selección haga un profundo análisis de lo expuesto en las últimas cuatro pruebas que finalmente creemos pueden deparar un nuevo camino para el futuro. Los sudamericanos Los cuatro clasificados del Mundial finiquitaron sus ensayos y en ese aspecto, Brasil y Argentina, ratificaron su gran momento. Está claro que marcan amplia diferencia con el resto del continente y se erigen en candidatos potenciales a la corona del Mundial. Argentina, de la mano de Messi, con un despliegue a voluntad aunque sus rivales tampoco dieron resistencia, ya dejó evidencias de su poderío a tal punto que anticipadamente la AFA, fuera de cualquier resultado en Qatar, haya extendido el contrato de Lionel Scaloni con una campaña invicta de 35 partidos sin perder, todo un récord para el fútbol de este país, que trabajó silenciosamente con un entrenador que había sido nombrado interinamente. En tanto Brasil, de un corte netamente ofensivo, deja sellos de la gran capacidad técnica comandada por Neymar. El tercero, Uruguay, que lamentará la lesión de Araujo, zaguero del Barcelona, encontró empuje tras la victoria ante Canadá, que la necesitaba luego de la caída ante Irán. Ecuador cierra el grupo de los cuatro, con un andar parejo bajo la orientación de Gustavo Alfaro. Culminó ante Japón satisfactoriamente y está listo para abrir el Mundial ante el anfitrión el 20 de noviembre. Candidatos En el orden doméstico son Cerro, Nacional, Libertad y Olimpia los que van en procura del Clausura. El viernes pasado el Ciclón, en Villa Elisa, obtuvo el triunfo que lo mantiene en la cima aguardando por Nacional, que enfrenta mañana al 12 Octubre en la Visera. El que está detrás es Libertad, que hoy en La Huerta y sin su hinchada sancionada, al igual que la de Guaraní, por dos compromisos, enfrentará a General Caballero. Olimpia, que está más rezagado teniendo un juego pendiente con el propio Gumarelo, a disputarse el 12 de este mes, verá a Guaireña esta tarde en Ciudad del Este, contando nuevamente con Derlis González, su figura excluyente, y sin poder hacerlo con Richard Ortiz por suspensión, a lo que se le debe agregar para más adelante la propia lesión sufrida por el experimentado volante. Semifinales Se acerca la etapa decisiva de la Copa Paraguay y a falta de fechas, los choques de semifinales son Guaraní–Nacional y Ameliano–Tembetary, este último de la Primera B, que busca el ascenso en su categoría. Aquí debemos remarcar que, en esta división, es Deportivo Recoleta el gran candidato a jugar la próxima temporada en la Intermedia. Un hecho que no se escapa es la eliminación de dos campeones como son Libertad y Olimpia, mientras que el Legendario es el único de los cuatro que ya ganó el certamen y que va en busca del “bi” ante el muy bien posicionado Nacional en el Clausura. Se cierra el ciclo Una vez terminada la temporada oficial de Primera, Horacio Elizondo dejará la Dirección de Árbitros, aunque aún falta el anuncio oficial de la propia APF. El ex árbitro internacional reemplazó en el cargo a Amelio Andino, quien también en su momento fue duramente cuestionado. Saltan nombres como posibles reemplazantes de Elizondo, como el de Emigdio Ruiz Roa, quien por un problema físico no pudo estar en el Mundial de Sudáfrica 2010 como asistente. A la consulta hecha, respondió desconocer tal candidatura. Hoy, Ruiz Roa es el vicepresidente del Círculo Paraguayo de Árbitros.