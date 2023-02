Senadores expresan preocupación por maniobra

El senador Stephan Rasmussen, de Patria Querida, quien aspira a la reelección, calificó de “preocupante y llamativo lo que sucede en la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, tras lo ocurrido con el ministro Eugenio Jiménez, quien fue impuesto como vicepresidente segundo por sus colegas, pese a sus reiteradas negativas.

Según Rasmussen, esta “jugada corresponde a un sector dentro de la Corte, que no respeta la voluntad de una persona que no desea asumir el cargo”. “A uno no se le puede imponer el puesto de manera arbitraria, eso es básico y constitucional”, dijo.