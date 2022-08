Senadores denunciarán el martes al fiscal Lezcano

Dijo que más allá de la denuncia que vino desde Colombia de que Marset mandó a asesinar al fiscal Pecci, “aquí lo preocupante es que no se ha hecho nada a nivel de Fiscalía. Por eso estamos preparando una denuncia penal a nivel de varias bancadas y la vamos a hacer pública mediante conferencia el día martes”, indicó.

Dijo que además de Lezcano, deben deslindar responsabilidades Alicia Sapriza e incluso Manuel Doldán.

Agregó que en la Fiscalía hay una total descoordinación, razón por la que los diferentes expedientes fiscales no avanzan. Mencionó entre ellos los que refieren al avión iraní, A Ultranza, entre otros. “Siempre dicen que en seis meses debe haber un hilo (de la investigación), pero los casos están abiertos y no se cierran en parte por la responsabilidad de Sandra Quiñónez, que debe ser la que coordine pero no lo hace” , apuntó.

Finalizó diciendo que está convencida de que en todo lo actuado por la fiscalía en los sonados casos de narcotráfico “hubo negligencia o encubrimiento. Creo que hubo encubrimiento porque cuando sos el director de la investigación, cuyo papel es el del fiscal y omite hacer la persecución penal, ahí existe algo podrido. Los agentes de Senado y policías pueden aportar, pero quien decide es el fiscal”, refirió.

Caso. Un informe confirma que el fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado Lorenzo Lezcano sabía de la existencia del clan de Sebastián Marset, desde marzo del 2021 (un año antes de la operación A Ultranza Paraguay), y su nexo con Federico Santoro, persona que recibió en Paraguay a la tripulación del avión venezolano-iraní al que se vincula con el terrorismo.