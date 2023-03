Senado seguirá con sesiones virtuales hasta 30 de abril y se desata polémica

El primero en ausentarse, ayer, fue él, y en su reemplazo presidió la reunión la liberal Hermelinda Alvarenga.

“La modalidad híbrida continúa. Se definió específicamente hasta el 30 de abril”, refirió la senadora, fecha que justamente coincide con las elecciones generales.

“¿Por qué hay que esconder razones? Hay muchos senadores que están con su campaña política y no queremos también el retraso de los proyectos”, manifestó.

Stephan Rasmussen remarcó que la postura de Patria Querida es volver a la presencialidad, pero que la mayoría está de acuerdo con mantener la modalidad mixta para asegurar el cuórum.

La senadora progresista Desirée Masi se hizo cargo que fue una de las que solicitó que se siga la modalidad mixta.

Sostiene que la responsabilidad no tiene que ver con la presencialidad o no, y que se trabaja incluso mejor de esa manera en el Senado.

“Como nunca se tuvo cuórum en Senado en las sesiones y comisiones”, resaltó.

Además, mandó al frente a los diputados, que por más que las sesiones sean presenciales nunca terminan ni siquiera un orden del día, y además se van a tomar toda esta semana de vacaciones, mientras Senado ya sesionará.

“Vamos a comparar la producción de Senado y Diputados, que es presencial. No existe una sola vez que hayan podido terminar una sesión”, increpó la legisladora.

“Los ciudadanos le van a ver a senadores y diputados haciendo campaña. Que les reclamen. No me voy a hacer cargo”, sostuvo. “Los diputados pasaron directo toda la semana. ¿Porqué no sesionan extra el jueves?”, reclamó.