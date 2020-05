Sector gastronómico siente alivio por reabrir sus locales

Juan Grassi, vocero oficial de la Agapy, indicó que la nueva modalidad de operar, autorizada por el Ministerio de Salud Pública, trajo mayor alivio a los propietarios de los restaurantes y una reactivación del dinamismo con que estaban acostumbrados a desenvolverse antes de la llegada del Covid-19.

Alegó que el reinicio de las actividades laborales en la fase 2 de la cuarentena inteligente muestra que casi no hay diferencia entre esta etapa y la vida normal antes de la pandemia. “Aunque no se sabe si la nueva normalidad contribuirá a un disparo de la enfermedad, el paraguayo como no ve que hay muertos tirados en la calle va bajando las defensas fuertemente, y a medida que no tengamos autoridades que dan el ejemplo, esto puede golpear. De todas maneras, esperamos que no sea así y podamos reabrir nuestras puertas totalmente al público el 15 de junio”, dijo.

Desde el punto de vista comercial, el empresario gastronómico indicó que las actividades vuelven a dinamizarse, aunque los negocios no estén “explotando” con las ventas. Agregó que esta especie de reactivación a medias les sirve como una forma de ensayo de lo que será cuando se normalice la atención en los restaurantes.