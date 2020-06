Sector gastronómico aboga para que no se frenen las fases

Es lo que señaló ayer la referente del referido sector, Arami O’Hara, sobre la expectativa que tienen y ante las versiones sobre una posible extensión de la fase 2.

“Hasta donde tenemos entendido, la fase 3 arranca el 15. Dijeron que este jueves (por mañana) van a tomar una decisión final y si lo hacen debe emitirse el decreto. Pero nosotros pedimos que no se postergue la entrada de la fase. Todo depende de lo que diga Salud. El viceministro de Salud Juan Carlos Portillo dijo que siguen estando dadas las condiciones”, recalcó.

Remarcó que la situación para el rubro gastronómico sigue muy complicada debido a que resulta cada vez más difícil hacerles frente a las deudas y no existe beneficio ni apoyo alguno a las pymes en cuanto a exoneraciones, los créditos no salen y existe la intención de los bancos de levantar las tasas de interés a más del 10 por ciento, debido a que dicen que no es rentable este porcentaje.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que se aumente la tasa de interés. No tiene sentido. En nuestro sector estamos pasando tan mal que hay gente que ya está vendiendo literalmente sus equipos a precios irrisorios porque la necesidad es grande y siguen pagando deudas”, puntualizó.

O’Hara explicó que a partir del 15 va a arrancar el que quiera y no es imposición para los restaurantes. “El que ya no quiera seguir es una decisión personal”, enfatizó.

También subrayó que quienes van a volver a trabajar deben hacerlo respetando el protocolo, que está muy bien delimitado acerca de cómo hacer los servicios dentro de los restaurantes, como el detener trazabilidad, se van a tomar datos de las personas, el número de personas, entre otras exigencias sanitarias.