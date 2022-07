Secretario de Marito denuncia que Cartes tiene diputados a sueldo

“Siento una profunda preocupación por lo que pasa en Diputados donde hay un secreto a voces de que el cartismo cada 15 días lleva 5.000 dólares y fin de mes otros 5.000 dólares, y ese dinero no es entregado si es que un martes o miércoles ese diputado no responde a sus intereses. Son 10.000 dólares al mes y eso es un secreto a voces y no solamente para diputados que responden al cartismo sino también existen diputados liberocartista”, aseveró Espínola en el debate que condujo el periodista Luis Bareiro.

Además de Espínola, participaron del programa la diputada Rocío Vallejo de Patria querida, quien vuelve a postularse; Adolfo Ferreiro, precandidato de la Concertación y José Rodríguez, precandidato a diputado por capital por el cartismo. Uno de los puntos principales del debate fue si hay mesalao (mensualidad extraoficial) en la Cámara Baja.

”La preocupación es la calidad de la democracia. Hoy vemos una persona con poder adquisitivo que tiene capacidad de poder pagar para que un diputado levante la mano los miércoles para responder a sus propios intereses y mucho de ellos ilícito y oscuro”, dijo.

Si bien no fue corroborada por la diputada Vallejo la afirmación, la misma celebró que se haga la denuncia porque es evidente que hay diputados que no responden a la gente a quienes representa, sino que defienden a otros sectores e intereses sectarios.

“Es un chisme de pasillo, lógicamente no me consta. No puedo aseverar pero nos suele llamar la atención algunas ausencias misteriosas de diputados a la hora de votar determinadas leyes en las sesiones. Celebro que Mauri diga esto, pero necesitamos que los diputados estén en todas las sesiones”, dijo.

Se quejó porque los diputados de la ANR tienen número para hacer cuórum, pero sin embargo, no asisten.

El precandidato cartista José Rodríguez retrucó a Espínola diciendo que es muy irresponsable hacer ese tipo de acusaciones cuando no hay pruebas, no obstante, instó a los próximos parlamentarios a legislar por el interés general y no para ciertos sectores.

Ferreiro subrayó que si bien cree en las instituciones, es innegable que los diputados responden a bancadas y ciertas directivas y puso como ejemplo el proyecto que despenaliza las declaraciones juradas de bienes, que fue aprobado con el respaldo de cartistas y aliados. “Sabemos quiénes votaron en ese sentido”, remarcó.

Parlamento narco. Otro punto debatido en el programa fue el financiamiento político. Vallejo dejó sentada su preocupación por la utilización del dinero sucio en la campaña electoral. “El próximo Parlamento puede ser más narco que el actual por la financiación y me preocupa que tengamos un Congreso más narco del que tenemos hoy”, subrayó.



