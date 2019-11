Seccionalero acusa a hermanos Samaniego

El presidente de la Seccional 22 de capital, Miguel Sosa, dijo que la senadora Lilian Samaniego y el diputado Arnaldo Samaniego intervinieron para que el Tribunal Electoral de Capital, segunda sala, resolviera volver a habilitar listas que habían sido anuladas por el Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), supuestamente, de forma irregular, ya que fueron inscriptas fuera de plazo, en el marco de las elecciones juveniles del 15 de diciembre.

“Lo único que no se permite es la extemporaneidad. Los partidos tienen autonomía y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no puede así nomás habilitar, a no ser que haya normas electorales violadas. Para los jóvenes hay que ser ejemplos, esto no puede pasar”, manifestó.