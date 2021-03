Se precisan 4,2 millones de dosis para lograr inmunidad de rebaño

La necesidad de esa cantidad de antígenos se desprende del número de habitantes que componen esa franja social: 2.111.989 personas.

Por un lado, están 70.297 profesionales del sistema de salud, y, por el otro, 720.211 personas mayores de 60 años, quienes representan al 10% de la población.

Solo para vacunar a este grupo prioritario, se precisan 1.581.016 dosis, en razón de que cada persona debe recibir dos disparos del biológico contra el Covid-19. Mientras, para el segundo segmento de riesgo, compuesto por 1.321.481 personas de entre 18 y 59 años que tienen alguna comorbilidad (19%) se necesitan otras 2.642.962 dosis.

“Necesitamos mínimo cuatro millones de dosis para vacunar a la población de riesgo; que son unas dos millones de personas”, suscribe el médico infectólogo Tomás Mateo Balmelli, al referirse sobre el camino que todavía resta transitar hacia una inmunidad de rebaño.

“En primer lugar, recién se consigue una inmunidad comunitaria cuando, por lo menos, el 70% de la población se encuentra inmunizada: tenemos que pensar que hay un 10% de la población paraguaya que ya está inmunizada de forma natural y que, probablemente, en el transcurso del 2021 se inmuniza otra vez un 10% o un 15%; más un 50% que podemos inmunizar a través de la vacuna llegaríamos a un 75% y ahí sí recién pondríamos un freno al brote pandémico en Paraguay”, instruye el especialista.

Pero ante el actual ritmo de vacunación –el más rezagado de la región–, dicha inmunidad de rebaño tardaría unos años en llegar. “Por lo menos, se necesitan dos millones de dosis para cubrir la primera etapa. Con eso todavía no se tendrá impacto en la transmisibilidad ni en la epidemia; va a tener impacto en la tasa de mortalidad porque vas a estar inmunizando a un millón de personas que sería el 15% de la población. Y si el año que viene se vacuna a un 30% y para el 2023 se llegará con otros 15%, al primer semestre, ahí hablamos de un 60% más que los que fueron inmunizados naturalmente, que no sabemos hasta cuándo dura esa inmunidad”, deja picando.

No obstante, como el resto de sus colegas, coincide en que lleguen o no las vacunas las medidas de protección y prevención –uso de mascarillas, distanciamiento físico y lavado de manos frecuente– deben perdurar hasta tanto no se alcance la mentada inmunidad de rebaño.

LENTO

De momento, el país recibió 27.000 unidades de vacunas: 4.000 de la Sputnik V, de un total de 1.000.000 dosis adquiridas al Fondo Ruso de Inversión; 20.000 de la CoronaVac, donadas por Chile, y otras 3.000, de Emiratos Árabes.

Hasta ayer por la tarde, se llegó a inocular a 12.452 profesionales de salud, conforme al registro web del Ministerio de Salud Pública, en cuya plataforma estaban anotados –hasta el cierre de esta edición– 53.243 funcionarios sanitarios.

Con las 1.500 dosis de Sinopahrm, de la cooperación árabe, se llegará a los 13.500 inmunizados.

A instancias del arribo, previsto para hoy, de 36.000 biológicos de AstraZeneca, como parte del primer lote del mecanismo Covax, desde el Ministerio aseguran que se usará la totalidad de esas dosis en la primera aplicación. Esto permitirá que el número de vacunados se eleve a casi 49.500. Y recién cuando llegue la segunda tanda de 64.000 dosis del antígeno sueco-británico, serán incluidos los del área administrativa de los establecimientos de salud.

La Dra. María Antonieta Gamarra, directora de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), confirmó que el jueves próximo llegarán esas 64.000 unidades. De este modo, se completará el primer cupo de 100.000 dosis que Covax prometió remitir mensualmente al país hasta completar las 304.000 a mayo de este año.

EXPECTATIVA VS. REALIDAD RESPECTO A LA VACUNACION CONTRA EL COVID-19

2.111.989 habitantes componen el primer objetivo a inmunizar contra el Covid-19.

4.223.978 dosis anti-Covid se precisan para poder inmunizar a ese 30% de la población.

Desagregado:

1.581.016 dosis para el segmento más vulnerable: 70.297 profesionales que componen el sistema de salud, 720.211 personas mayores de 60 años (10%).

2.642.962 dosis para el grupo de entre 18 y 59 años con alguna comorbilidad: 1.321.481 personas, entre 18 y 59 años de edad, tiene alguna comorbilidad (19%).

Compra de vacunas

4.279.800 dosis se comprometieron con el mecanismo Covax: 36.000 dosis llegarán este viernes, 64.000 dosis arribarán el 25 de marzo próximo, 200.000 dosis entre abril y mayo, 4.000.000 de dosis, aproximadamente, a partir de junio próximo.

1.000.000 de dosis se adquirieron del Fondo Ruso de Inversión para la vacuna Sputnik V, sin un cronograma de entrega: 4.000 dosis llegaron en febrero pasado, a modo de adelanto y un segundo lote llegaría en abril entrante (a confirmar).