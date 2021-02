Se le trabó el botín y debió salir del campo

El portero del Puebla y la Selección Paraguaya, Antony Silva, se retiró lesionado en la victoria de su equipo ante el Necaxa, el viernes. Silva fue titular en el Puebla que ganó por la fecha 8 del torneo de México al Necaxa, por 1-0. Antony jugó hasta el minuto 65 y debido a molestias en la rodilla tuvo que abandonar el campo de juego. Ayer habló por Monumental 1080 AM, en FALG, en relación a lo acontecido: "Fue una jugada extraña. Quise embolsar la pelota y se trabó el botín en el campo y se me torció un poco la rodilla. La molestia siguió por algunos minutos y no quería arriesgar".