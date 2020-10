“Se instaló un presidente de facto sobre la avenida España y Abdo es su rehén”

Celeste Amarilla es la diputada del momento porque incomodó a los colorados al decir que “más de la mitad de los legisladores llegaron con dinero de dudoso origen”. Es la primera legisladora en ser sancionada por dar su opinión, lo que generó todo tipo de reacciones por el retroceso que conlleva acallar la libre expresión y el no hacer lugar a la inmunidad establecida en la Constitución Nacional. En esta entrevista nos cuenta que no se arrepiente de lo que dijo. Además, aseveró que el Partido Colorado debe ir a la llanura para que sea depurado y adelantó que tiene propuestas para ser la candidata a presidenta de la República por la oposición en el 2023.

–Muchos alertan que su caso es un claro ejemplo del retroceso al que vamos.

–Acá se violó el artículo 191 de la Constitución Nacional que habla de las inmunidades que tenemos los parlamentarios para emitir nuestras opiniones por las cuales no debemos ser juzgados. Es una garantía constitucional desde el año 1870 y la historia no registra un solo diputado que haya sido sancionado por eso. Al parecer soy la primera. La víctima no soy yo. La víctima es la democracia y la Constitución Nacional que fue violada en un artículo muy importante. Si bien el Parlamento está desprestigiado por las personas que lo ocupan, hay que defender la institución, porque es una de las más importantes del país. Es mucho más importante que la Presidencia de la República porque somos los representantes del pueblo. En el caso de los diputados, fuimos electos por la gente de nuestras localidades con voto directo. Lamentablemente la inconducta de tantos parlamentarios desde hace años ha desprestigiado esta institución pero hay que defenderla. Una de las cosas más importantes que tiene el parlamentario es la inmunidad, porque en base a esa inmunidad podemos denunciar cosas que ustedes no saben que ocurre. Si no fuera por nosotros, ustedes no se enterarían.

–Cree usted que al sancionarle por lo que mencionó (que la mitad de los parlamentarios llegaron a sus curules con dinero sucio) se pusieron el sayo ya que no mencionó nombres?

–Yo no di nombres. Yo dije acá que hay parlamentarios que llegaron de manera dudosa. La mayoría de mis colegas liberales no se dieron por aludidos. Uno dijo “yo no me doy por aludido, yo vendí mi terreno para llegar”; otro dijo que quitó un préstamo. El resto se enojó. En vez de decir “yo no me doy por aludido, que se me investigue, ahí está mi declaración jurada de bienes”. Sin embargo, ellos se enojaron. ¿Por qué se enojaron si yo no dí sus nombres?

–¿Pudo haber sido una orden directa de Horacio Cartes?

–No sé si fue una orden puntual. ¿Será que yo existo para Cartes? Lo que creo es que este movimiento está con una intención de hacer valer su mayoría para copar las instituciones. Tienen una confusión con el poder de las mayorías porque las mayorías ganan elecciones, pero las mayorías no mandan. No se puede atropellar instituciones con las mayorías. No se puede votar el cumplimiento de las leyes.

–¿Al terminar estos dos meses de suspensión con que actitud volverá a la Cámara? ¿Cederá a esa mayoría colorada que quiere verla amoldada en sus discursos?

–Voy a volver de la misma manera. Yo no cometí ninguna inconducta. Mi conducta es digna y decorosa. Yo no me voy a la Cámara mostrando mis senos. Yo no le pego a los correligionarios, yo no consumo bebidas alcohólicas y me emborracho por la calle, desprestigiando a la Cámara. Yo no uso mi influencia para liberar autos de narcotraficantes, yo no meto parientes y amigos en la Cámara o en otros entes. Esas sí son inconductas. Yo lo que hice fue emitir una opinión o varias a lo largo de estos dos años que no les gusta y por eso me sancionan.

–Ud. mencionó que el movimiento de Cartes está copando los espacios de poder, ¿cómo frenar eso?

–Con votos. La gente tiene que aprender a votar. Yo espero que en el 2023 la gente se dé cuenta que el Partido Colorado ya no es opción. El Partido Colorado tiene que pasar a la llanura y cambiar drásticamente de paradigma. Un montón de hombres tienen que pasar a retiro y dar lugar a gente nueva y sana. Mientras tanto, la gente tiene que votar a otras opciones, ya no más al Partido Colorado. El Partido Colorado está corrupto por dentro y contagia su corrupción. Pongo el ejemplo del ministro Julio Mazzoleni, por quien todo el mundo señala que es una buena persona y que no tuvo nada que ver con el negociado de los insumos. Por más que pongas buenos hombres adelante, todo lo de atrás está podrido y esos son funcionarios colorados, presidentes de seccionales, etc. Es urgente la depuración de la ANR para que vuelva a ser opción y pueda colaborar con el Paraguay como lo ha hecho antaño, pero como no lo está haciendo desde hace muchos años, porque hace muchos años para lo único que entra es para enriquecerse. Eso lo dicen los números, no lo digo yo.

–¿Así también en el gobierno de Abdo Benítez?

–Vamos a ver cuando termine su mandato quién sale rico, quién sale igual. Lo que sí tiene de igual a otros gobiernos colorados es la corrupción.

–¿Qué opinión le merece la figura de Abdo Benítez como líder?

–Tiene un carácter débil y proyecta imagen de un líder débil, y así le resulta difícil gobernar. No logró fortalecer su movimiento. El movimiento que está fortalecido es Honor Colorado y marca las pautas. Se instaló un presidente de facto sobre la avenida España, del cual Abdo es su rehén y lo tiene extorsionado. Es débil el presidente y líder de Colorado Añetete.

–¿Qué opinión le merece el Poder Judicial y el trabajo del Ministerio Público, en especial en los casos que hacen referencia a los casos de corrupción?

–La Corte Suprema de Justicia fue bastante renovada y está en su periodo de prueba. Estamos esperanzados en que se pueda dar una nueva forma la Justicia y sea más pronta, barata y oportuna para todos. La Fiscalía está aplazada. Es un ejemplo más de cooptación del movimiento mayoritario del Partido Colorado, ya que se le puso a una de sus militantes que no tiene capacidad para ese cargo y que está sometida al poder de facto.

–¿Cómo se debe organizar la oposición como opción política en el 2023 tanto para el Poder Ejecutivo como para el Legislativo?

–La oposición estuvo muy cerca en el 2018. Tenemos denuncias de que hubo fraude con pruebas inclusive y posiblemente nosotros ganamos. La oposición tiene que empezar a tomar las acciones para el 2023 y mi partido (PLRA) es el más responsable porque es el partido mayoritario. El partido tiene que unirse y debe renovarse. Tenemos que liberarnos de gente como estos 8 que creyeron que votaron en mi contra y votaron por esa resolución sin entender que lo que estaba detrás era la Constitución Nacional. Esta gente evidentemente no sirve para legislador.

–¿Cómo se ve en el 2023?

–Me gustaría seguir en la legislatura, aunque estoy escuchando propuestas mucho más grandes, que me asustan un poco pero a nada digo que no. Si voy a servir, allá voy

–¿A la presidencia?

–Sí. Hay hace rato tengo propuestas, pero es muy prematuro aún.