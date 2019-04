Se inicia el camino a Primera

Solo se dieron tres resultados abultados, uno de ellos lo hizo el debutante absoluto, Atyrá FC.

Lo curioso es que el presidente de la APF, Robert Harrison, no participó de la inauguración del torneo que lleva el nombre de su padre “Lic. Óscar Harrison”.

Atyrá 3

Ovetense 0

Darío Bareiro - Atyrá.

Estadio: San Francisco de Asís (local Atyrá FC). Goles: 27' y 73' Carlos Ripoll, 91' Juan Carlos Martínez (A). Amonestados: 11' S. Tani, 40' L. Rivarola y 85' B. Coronel (A); 33' C. Ledesma (O).

Atyrá FC (3): B. Valenzuela; G. Ferreira, J. Acosta, B. Coronel y S. Tani; L. Gavilán (59' C. Arce), L. Rivarola, D. Escobar y J. Chaparro (69' J. Martínez); C. Ripoll (85' S. Giménez) y H. González. DT: Á. Martínez. Ovetense FC (0): B. Hermosilla; A. Valdez, R. Martínez, C. Gini y S. Aquino; J. Romero, B. Irala, O. Pintos (63' D. Rivero) y A. Bogado (28' W. Rojas); J. Pereira (28' P. Villero) y C. Ledesma. DT: D. Lanata.

Caaguazú 0

3 de Feb. 0

Robert Figueredo-Caaguazú.

Estadio: Federico Llamosas (local Dpvo. Caaguazú). Gol: No hubo. Dpvo. Caaguazú (0): P. Flores; P. Miranda, Ó. Benítez, V. Vera y F. Santacruz; D. Ferreira, J. M. Ferreira (75' C. Martínez), A. Rolón y G. González (52' G. Romero); W. Benítez y I. Duarte. DT: G. Sotelo.

3 de Febrero (0): A. Paniego; E. Gómez, É. González, B. Palma y A. Paredes; N. Chávez, C. Llamas, M. Ramos y C. Giménez; D. González y A. Machado. DT: E. Rivera.

Fernando 3

F. Yegros 0

Mirta Acosta - Cronista FA.

Estadio: Emiliano Ghezzi (local Fndo. de la Mora). Goles: 20’ Pedro Sosa, 61’ Amaguín González y 71’ Juan Villamayor (FM). Fernando de la Mora (3): A. Mujica; I. Benítez, D. Estigarribia (12’ W. Báez), J. Jiménez y D. Aguada; P. Sosa, M. Aquino, J. Duarte (68’ J. Villamayor) y E. Araujo; J. Quintana y A. González (76’ G. Bissoli). DT: J. Arrúa.

Fulgencio Yegros (0): B. Sbarcas; M. Urán, V. Núñez, Á. Alonso y Y. Cano; R. Pérez (71’ C. Giménez), L. Godoy, R. Alvarenga (17’ F. Duarte) e I. González; C. Herrera (55’ J. Trinidad) y E. Cristaldo. DT: R. Torressi.