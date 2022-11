Se despachó

“Me pareció desubicado. No entendí por qué lo dijo. Quedó como una patada en los huevos, era innecesario. Si hay alguien que no puede juzgar a nadie en el plantel es él”, haciendo alusión a la sanción que recibió el brasileño tras dar positivo a la Ostarina en una prueba de dóping realizada en setiembre del 2021 y que lo marginó por una temporada del plantel.

“Estoy seguro que el club tiene un protocolo para estas cosas, un tema contractual. Lo tenemos que charlar en los próximos días”, expuso el estratega, a lo que sumó: “Nunca lo juzgamos nosotros”.

DURO. “Es una puñalada en el hígado. Quisiera hablar, pero no debo. Vi mucha gente que habló y que yo respeto muchísimo. A uno o dos les perdí mi consideración y mi amistad. Yo fui educado de otra manera y no quiero ahondar. Me parece de muy mal gusto. Estoy como ser humano decepcionado y no como entrenador de Cerro Porteño”, argumentó el DT acerca de las críticas de ex jugadores y entrenadores del club, sobre su trabajo en el 2022.

"En Brasil se dice: 'Profeta do acontecido', refiriéndose a los que opinan después de que ocurran las cosas. Muy pocos de ellos han entrado al ruedo como para opinar", amplió Arce, a lo que sentenció: "Todos ellos tienen un denominador en común; todos estaban operando para la oposición. Si viene de ahí ya es otra cuestión”.

PUERTAS ABIERTAS. Abordando el tema Diego Churín y la posibilidad de contar con el atacante para el 2023, el Chiqui explicó: “Después de ver lo que publicó, yo mismo pregunté a los directivos por qué este muchacho subió esto, si ellos hablaron con él. Pero me dijeron que no, que no hablaron con él". A lo que añadió: “Me encantaría que vuelva, vamos a ver. Si no es él, vamos a buscar otro jugador en esa posición”.

El DT también adelantó que cuatro futbolistas no continuarán la próxima temporada; el portero Rodrigo Muñoz, los defensores Carlos Rolón y Williams Riveros y el delantero Alfio Oviedo. Aclaró que “por Antonio Galeano la directiva va a hacer un esfuerzo por retenerlo, hay que charlar con la gente del San Pablo para prolongar el préstamo”.



Se van



Rodrigo Muñoz Carlos Rolón Williams Riveros Alfio Oviedo



Dos departamentos

El club Cerro Porteño, a través de un comunicado oficial, anunció la creación de dos nuevos departamentos que trabajarán de cerca con el plantel profesional de Primera División y con los jugadores de las Divisiones Formativas.

Dichos departamentos, que estarán bajo la vicepresidencia del fútbol, son: Coordinación del Departamento de Scouting y Análisis, a cargo del brasileño Rafael Vieira, de extensa trayectoria en el rubro, y el Departamento de Salud y Alto Rendimiento, cuyo coordinador aún no se dio a conocer.



Francisco Arce lanzó dardos contra Goncalves y lo trató de desubicado.



El DT además adelantó que no continúan cuatro futbolistas en el 2023.





“Vi que hasta una chica modelo criticó la pretemporada, del equipo. Lo que ella entiende de parte física yo entiendo de pasarela”.



“Queremos lo de Junior Barreto, vimos otros jugadores y nos seguimos quedando con la posibilidad de contar con él para el 2023”.