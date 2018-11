Sandra Quiñónez confirma amenaza de muerte luego de filtrarse video

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, estalló durante la conferencia de prensa que llamó para confirmar que fue amenazada de muerte por supuestos integrantes del grupo criminal Comando Vermelho. La amenaza fue grabada en un video que ayer tomó estado público. También otras dos fiscales fueron blanco de posibles atentados. Si bien ya supo de dicho video a principios de octubre, prefirió mantener discreción para no generar terror en la ciudadanía, dijo en la sede central del Ministerio Público.

El video difundido ayer por los medios de prensa muestra a presuntos miembros de la célula delincuencial con armas largas en mano y encapuchados que lanzan una amenaza contra la fiscala general del Estado. A partir de este material audiovisual se pudo llegar, el pasado 24 de octubre, hasta una vivienda en Presidente Franco, Alto Paraná, e incautar un coche bomba que era supuestamente para rescatar a Marcelo Pinheiro, alias de la Agrupación Especializada o atentar contra autoridades.

Los sicarios incluso muestran un papel con la fotografía impresa de Quiñónez. El que sostiene su imagen y dos que están a su izquierda supuestamente son los tres que fueron abatidos por la policía durante el allanamiento: Luis Miguel Ronczkoski, Allison Antunez Da Rocha y Carlos Cardoso. Supieron que eran los del video por ropas que encontraron en la vivienda.

El material se filtró ayer, menos de 24 horas después de haber declarado en conferencia de prensa Pinheiro que el comisario Abel Cañete, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, ahora lo presenta como terrorista, pero que antes lo usaba de “campana” y le pagaba por protección. En ese mismo orden, el líder narco también acusó a un suboficial de apellido Giménez de haberlo secuestrado y quitado 25 mil dólares y dos vehículos para que lo libere. Llama la atención la coincidencia si se considera que las autoridades en materia de seguridad ya lo tenían en su poder y habían permitido inclusive hallar el coche bomba, que relacionan con la gavilla de y dejan a este como terrorista.

NO SOLO UNA. “Primeramente, señalar que hemos tenido conocimiento de este material en particular con anterioridad, y de otras amenazas realizadas no solo a la Fiscalía General, sino también a otros agentes del Ministerio Público. Como titular del Ministerio Público, repudio todo hecho de violencia y amenaza contra cualquier agente fiscal, funcionario de la institución o contra cualquier ciudadano”, expresó enérgica Quiñónez. Además, refirió que la Fiscalía General ha reforzado todo lo que guarde relación con la seguridad institucional, la seguridad de ella y de otras instituciones. “Se han puesto todos los mecanismos de seguridad a disposición de los agentes fiscales afectados. Se ha reforzado en un espectro general”, resaltó la fiscala general, ya con la voz quebrada por momentos.

Todos los fiscales adjuntos acompañaron a Quiñónez durante la rueda de prensa.

La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay también le expresó su apoyo.