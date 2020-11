Salud quiere mantener las cifras ‘‘favorables’’

El Ministerio de Salud Pública no quiere arriesgar los números relativamente favorables en la lucha contra el Covid-19 ante la mayor festividad religiosa del país, y esto teniendo en cuenta que al término de la semana epidemiológica del sábado pasado se tuvieron 1.000 casos menos de contagios.

Así lo sostuvo ayer el viceministro de Atención Integral a la Salud, Dr. Julio Borba, al afirmar que las peregrinaciones y la fiesta religiosa de Caacupé representan un alto riesgo para la salud ante la pandemia por coronavirus.

‘‘No queremos arriesgar los números, que relativamente nos favorecen. Tenemos la semana epidemiológica que terminó el sábado con 1.000 casos positivos menos con relación a semanas anteriores y un menor número de internación. Los números nos favorecen y la idea es continuar así’’, expresó.

El viceministro aseguró que el discurso de Salud es hoy en principio: “Vivamos en forma virtual la fiesta de Caacupé. ‘’(…) pero como ente rector vamos a tomar una decisión si continuamos o no con este proceso. No pasa del fin de semana (alguna posición desde el Ejecutivo)’’, dijo Borba a Monumental 1080 AM.

Reiteró que siempre hay un riesgo ante eventos tan masivos como la festividad de Caacupé, ‘’creo que probablemente la consecuencia nadie va a querer asumirla en su momento’’, señaló.

Borba también hizo mención a algunas comparaciones que se hacen con relación a la suspensión de otras festividades religiosas en países golpeados por la pandemia, como la festividad de la Virgen de Guadalupe en México, de la Virgen de Luján en Argentina. ‘’Hay que aclarar que la situación en ambos países es totalmente diferente, 80.000 muertes en México y Buenos Aires no termina de salir de su pico, con un promedio de 450 muertos por día’’, manifestó.

Otro lugar es Itatí, en Corrientes, con una situación epidemiológica diferente, pocos casos y quieren evitar más con las peregrinaciones, apuntó.