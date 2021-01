Salud Pública apunta a retorno gradual a las clases presenciales

El contexto de cada distrito o de algunos establecimientos educativos y de manera gradual en cada nivel escolar para el retorno a las clases es lo que planteó ayer el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni.

Los centros escolares que no garanticen las mínimas condiciones sanitarias no serán habilitados por la entidad de salud. Además, se garantizó que realizarán un estudio de las condiciones de cada centro educativo. Los docentes están en el segundo grupo de vacunación, una vez que arribe al país la dosis contra el Covid-19. Pese a las recomendaciones de organismos como la Unicef y del MEC, el titular del MSP aseguró que tendrán que estudiar cada caso particular para determinar si un establecimiento educacional está en condiciones de recibir o no a estudiantes. El protocolo seguro de vuelta al año lectivo, que se dará en tres modalidades, se está gestionando, dijo Mazzoleni. Al respecto, sindicatos de docentes, padres y estudiantes exigen al MEC y a la cartera sanitaria la conformación de una mesa de trabajo para formar parte de estas conversaciones. La provisión de tapabocas para los escolares también será analizada, siempre según lo manifestado por el ministro de Salud en la conferencia de ayer. La matriculación del año anterior fue de 1.500.000 alumnos y alumnas en el sector público. CANCELAN DECRETOS La Presidencia de la República canceló antiguos decretos que daban el marco del calendario escolar. La nueva modalidad del calendario está en manos del MEC. Las normativas se suspendieron a través del Decreto Nº 4789 del 26 de enero pasado. El documento indica que este cambio se debe al nuevo contexto que trajo la pandemia del Covid-19. La intención es garantizar las condiciones de salud del personal docente y administrativo del MEC, para la prevención y el control de contagios. Así también disponer de mecanismos más flexibles y contextualizados a la realidad nacional actualmente. VIRTUALIDAD El ministro de Educación, Eduardo Petta, dio a conocer ayer a través de sus redes datos actualizados de personas que inscribieron a sus hijos de forma virtual o presencial para marzo próximo. (Ver info). De momento, poco más de la mitad de los inscriptos sigue eligiendo clases virtuales sobre las presenciales.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



INICIO. El 2 de marzo comienza el año lectivo. Por ahora, más optan por virtualidad.