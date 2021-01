Salud no descarta que 1 millón de paraguayos ya hayan tenido Covid

Solo en Ciudad del Este, 1 de cada 3 pobladores tuvo Covid-19 sin saberlo, o al menos portaron el mal de manera asintomática. Este es uno de los resultados que arrojó el estudio de seroprevalencia de coronavirus llevado a cabo en el Departamento de Alto Paraná entre noviembre y diciembre, en la búsqueda de los casos positivos que quedaron debajo de los registros oficiales.

A nivel país ya son más de 117.000 casos confirmados del nuevo coronavirus. Pero el estudio de anticuerpos en el décimo departamento aporta datos de que el subregistro de esos números oficiales pueden ser 10 veces mayor. Consultado el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, sobre si es probable que más de un millón de personas ya hayan tenido Covid en Paraguay, respondió: “Puede ser que sí, es arriesgado decir así; pero creo que es una hipótesis válida que tenemos que seguir investigando y ver si podemos confirmar de que es así. Ahora, en Ciudad de Este, sí me animo a decir que es diez veces, lo que vimos ahí es diez veces más grande”, afirmó en contacto con radio Monumental 1080 AM. Eso se podrá verificar una vez que concluya un estudio similar que se está llevando a cabo en Asunción y Central, el epicentro actual de la epidemia de Covid con el 70% al 80% de los casos a nivel país. “Veremos cómo se comporta en capital y Central para hacer una media; por ahí puede terminar siendo a nivel país no 10 veces más sino siete o seis veces más. Es importante el mensaje de que no es el doble o el triple sino mucho más que eso es lo que está ocurriendo”, expuso respecto al impacto real que tiene este virus y que escapan al rastreo y registros oficiales. DEBAJO DEL ICEBERG Sequera comentó que encuestaron a 1.100 familias. Fue un “censo bastante serio” –dijo– cuyo cuestionario incluía aspectos como el nivel de ingresos, etc. y se hacía la correspondiente toma de sangre para medir anticuerpos generados. CDE estaba con muy pocos casos en el periodo de ese estudio, ya que el pico había sido en setiembre. “Ahí la prevalencia, el porcentaje de positivos, era de 29,9%. De todas las familias visitadas, 30% tenían anticuerpos para coronavirus. Podemos decir que 1 de cada 3 esteños ya tuvo coronavirus”, remarcó. El epidemiólogo indicó que en Alto Paraná hay poco más de 8.000 casos confirmados. Es decir, los que fueron a los hospitales, se hicieron el test, los que fallecieron, etc. “Y Ciudad del Este tiene 300.000 habitantes, y si ese 30% tuvo (Covid), estamos hablando de 80.000 a 90.000 personas”, ensayó. “El estudio de prevalencia muestra que hay prácticamente diez veces, incluso un poco más, de personas que han pasado por la enfermedad y la mitad de ellos refirió no haber tenido ningún síntoma, o al menos no recuerda”, repasó el especialista. Refirió que este tipo de trabajos expone la “dimensión real” que tiene la epidemia, después de la primera ola. “Nos muestra que lo que nosotros vemos con el sistema de Salud, en la atención y en parte asistencial, es probablemente la punta del iceberg, nos pasa con el dengue también y, en este caso, es diez mayor de lo que estamos viendo”, insistió. Dicho de otro modo, la cantidad de casos confirmados representa solo al 10% de lo que probablemente circula en el país. “Es lo que ocurre en Ciudad del Este, no creo que sea muy diferente en Central y capital”, apuntó al referir que en pleno pico en el Este la capacidad de testeo era baja. “Empezamos el mismo estudio en Central y capital, pero creo que será un poco menor, porque aquí tenemos un escenario más real, pero también es la punta del iceberg de lo que realmente está ocurriendo”, señaló. También realizaron un estudio de “exceso de mortalidad” en CDE y vieron que allí se duplicó la cantidad de muertes mensuales, con la contribución del Covid-19.



nuevo virus del siglo



ANTICUERPOS. Seroprevalencia en CDE revela que 10 veces más de lo reportado tuvieron coronavirus.



Estimación. Reporte de Salud representa apenas el 10% de lo que está circulando, según Vigilancia.