Salud estima que podrán vacunar a 25.000 personas por semana

Son vacunatorios de hospitales, sanatorios privados y centros de salud, en general, que pasaron por la supervisión técnica, a saber, si poseen todo lo requerido (ver infografía).

“Así como están los 63 vacunatorios, bien tranquilo y agendando, podemos vacunar a 25.000 personas por semana. Nos da superbién para las cantidades que van a ir llegando”, estimó la doctora Doris Roig, directora de Coordinación de Regiones Sanitarias del MSP.

En cuanto al número de personas que serán vacunadas por día, indicó que cuentan con una planificación cerrada, dependiendo de la cantidad de vacunadores y el horario de atención en cada sitio de aplicación.

Para el efecto, generaron una fórmula de 5/2 y 10/4: “O sea, si hay dos vacunadores se agendan cinco personas por cada media hora y si hay cuatro vacunadores, diez personas”.

Esta distribución obedece a que, principalmente, la vacuna de AstraZeneca tiene cinco dosis en cada frasco. “No sabemos si nos va a llegar el de cinco o el de ocho dosis (por frasco). Pero, de igual manera, tomamos el promedio de cinco dosis como para que cada media hora se pueda fijar esa cantidad de personas”, apuntó Roig.

En cada vacunatorio, existe un equipo de profesionales –compuesto por un médico y de dos a cuatro vacunadores- que fueron capacitados sobre las plataformas de reacciones adversas para que puedan notificar. Además, manejan la técnica de aplicación de las vacunas de 2 a 8°C; así como las que se conservan a -20°C.

“No podemos comenzar de cero con gente que no está en el tema. Por eso son 63 vacunatorios, cuya lista de nombres y horarios daremos a conocer el lunes (por hoy)”, indicó.

A su vez, explicó que cada establecimiento tiene al lado un servicio de urgencias con una sala de reanimación. Justamente, dice Roig, ese fue uno de los condicionantes para habilitar el local para inocular la vacuna anti-Covid.

Cuentan con un protocolo establecido en los servicios ante las reacciones anafilácticas (alérgicas) que podrían producir los biológicos.

“Una vez que llega cada persona al vacunatorio, se le explica todo sobre la vacuna que se aplicará y se le hace firmar un documento que contempla el consentimiento informado”, expuso al señalar que “si la persona está con un cuadro febril, en ese momento, ni siquiera va a pasar por el filtro de acceso al vacunatorio”.

escaso rechazo

La directora médica refiere que la única contraindicación existente al vector viral “es que hayas hecho una reacción grave a la primera dosis; entonces, la segunda dosis no te aplicarías si hiciste una reacción grave a la primera”, resaltó.

“En general, si uno es alérgico o es alérgico a la penicilina, algún antibiótico o medicamento no es ninguna contraindicación para vacunarse. Esos delineamientos técnicos vamos a publicar oficialmente el 10 de febrero, cuando se ponga activa la plataforma web de inscripción”, afirmó en relación a la recomendación del comité de asesores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recibirán esta semana.

“Día a día existe una información nueva”, valoró y reveló que le inquieta más las cantidades de dosis que vayan llegando al país.

“A mí sinceramente me preocupa las cantidades que van a ir llegando y, lógicamente, las expectativas que se generaron”, dijo al mencionar las anunciadas 300.000 dosis que llegarían para la segunda quincena de este mes y que finalmente se supo que vendrían por tandas.

El contrato cerrado para traer la Sputnik V, no obstante, insufló de mayor expectativa de poder vacunar al ritmo esperado. Se aguarda que llegue un primer lote también en el transcurso de la segunda quincena de febrero. “Seguramente van a ser todavía cantidades pequeñas y no es fácil contener a nuestros colegas. Los médicos están muy sobrecargados y quieren ya la vacuna. Nos preocupa no poder satisfacer las expectativas generadas de entrada”, manifestó.