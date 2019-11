Sale a la luz otra denuncia contra empresario por abuso

“Fui a terapia, fue una detonante para no poder continuar con mi matrimonio. Cuando me enteré que mi sobrina hizo pública su experiencia de vida o de terror decidí apoyarla, porque es difícil, todos cerraron los ojos al depredador que están sosteniendo dentro de la familia”, explicó la mujer, a través de Monumental 1080AM, medio que decidió no revelar la identidad de la mujer.

Asimismo, comentó que la sociedad no da la contención y la protección que necesitan los niños abusados.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público se encuentra indagando la causa penal. El empresario se presentó para la declaración indagatoria; sin embargo, sus abogados Bettina Legal y Jorge Bogarín optaron por no dar declaraciones a la prensa.

Por su parte, la abogada querellante María Gloria Bobadilla había manifestado que el denunciado presenta recursos dilatorios para evitar ser imputado.

PROYECTO DE LEY. El senador liberal Víctor Ríos recibió en su despacho a las dos víctimas y decidió escuchar sus testimonios. Posteriormente decidió presentar un proyecto de ley que modifica el artículo 102 del Código Penal para que los abusos sexuales en niños no prescriban. Es decir, la propuesta establece que los plazos de delitos de abuso sexual en niños no sean suspendidos hasta que se presente la denuncia. El texto fue remitido a la Cámara de Diputados para su estudio, tras haber sido aprobado por amplia mayoría, con modificaciones, en la Cámara Alta.