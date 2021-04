Salarios se llevaron 76 de cada 100 guaraníes que recaudó el Fisco

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Hacienda, de cada 100 guaraníes que recibió el Fisco por el cobro de impuestos, 76 guaraníes fueron destinados al pago de las remuneraciones del plantel público (ver fotografía).

El informe indica que, de esos 76 guaraníes, 13 corresponden al sector de salud, 17 al administrativo, 17 al de fuerzas públicas (policías y militares) y 29 a educación.

Entre enero y marzo, el gasto salarial significó para el Tesoro unos G. 3,9 billones (USD 624,4 millones al cambio actual), lo que representa un crecimiento del 1,5% frente al mismo periodo del 2020.

El Ministerio de Hacienda resaltó que la relación salarios/ingresos disminuyó frente al primer trimestre del año pasado, en el cual este indicador se ubicó en el 82%. Además, la cartera subrayó que gran parte de esos 76 guaraníes van a parar a docentes, personal de blanco y policías, sectores indispensables en el funcionamiento del Estado.

En la actualidad, el Estado tiene 312.496 cargos presupuestados, de los cuales, alrededor del 30% corresponde a personal administrativo.

Recortes. Hace unas semanas, el Equipo Económico dispuso la suspensión de los nombramientos, contratos y aumentos salariales, con el fin de reducir los gastos y tener mayor maniobrabilidad para cuestiones sanitarias.

No obstante, no está aún en carpeta la aplicación de recortes de sueldos para financiar medidas de auxilio, como está ocurriendo en Uruguay. El titular de Hacienda, Óscar Llamosas, indicó que una medida de ese tipo sería un castigo a las personas que no pararon de trabajar, y además, recordó que para aplicar reducciones se necesita una nueva legislación que modifique los anexos del Presupuesto General de la Nación (PGN), como ocurrió el año pasado con la Ley de Emergencia.

Ejecución. El reporte de Hacienda indica también que, al cierre del primer trimestre del año, la ejecución de recursos de las entidades que componen la Administración Central llegó a G. 9,3 billones (USD 1.449 millones). Esto es inferior en 5,9% a la del mismo periodo del 2020 y se debe, según la cartera, a la menor ejecución en inversión física (obras).