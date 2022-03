Sakkari y Swiatek definen la final del Indian Wells

"He trabajado toda mi vida para tener esto, llegar tan lejos en estos torneos. No he ganado el título pero estoy en la mejor etapa de mí carrera", declaró emocionada Sakkari, que el año pasado fue semifinalista en Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos.

A su vez Swiatek doblegó a la experimentada Simona Halep por 7-6 (8/6) y 6-4 en un partido en que Halep se adelantó en ambos sets.

En la rama masculina, estadounidense Taylor Fritz venció al ruso Andrey Rublev por 7-5 y 6-4, y ahora tratará de convertirse en el primer estadounidense en triunfar en el desierto californiano desde Andre Agassi en 2001. Su rival se definía al cierre entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.