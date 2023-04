Rusia aleja posibilidad de tregua en Pascua

“Nadie la ha propuesto”, dijo este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en referencia a una tregua, y sugirió que el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene intención de decretar un cese al fuego temporal.

El portavoz resaltó que Rusia en el pasado ya decretó un cese al fuego unilateral, pero que “se topó con la falta de intención del régimen de Kiev de cumplirlo”.

Los ortodoxos celebran este año la Pascua el 16 de abril y el papa Francisco pidió en su discurso del Domingo de Ramos una tregua con motivo de esa festividad religiosa.

El año pasado no hubo tregua en la Pascua ortodoxa, que se celebró en pleno asedio ruso de la ciudad de Mariúpol. El primer cese de hostilidades unilateral que Putin declaró fue tras once meses de guerra con motivo de la Navidad. Además, el jefe del Kremlin dio la orden a las Fuerzas Armadas de no atacar pero sí rechazar los ataques ucranianos, lo que en la práctica resultó en una falsa tregua.

El Instituto estadounidense para el Estudio de la Guerra señaló que “Rusia puede aprovechar la Pascua el 16 de abril para retrasar la contraofensiva ucraniana al pedir un alto el fuego (...)”. EFE