RREE no responde sobre qué hacer con residencia oficial de embajador en EEUU

Sin embargo, hasta este momento, la Cancillería Nacional no parece tener una solución al respecto, por eso, pese a nuestro intento, no hemos podido obtener una respuesta de la institución sobre el particular.

Entretanto, el actual embajador, Manuel María Cáceres, reside en una casa alquilada por 10 mil dólares al mes, lo que ha desatado la indignación de algunos connacionales que llevan años en Washington y que cuestionan esto.

Un gesto significativo del anterior embajador es que se negó a aceptar un monto que Cancillería le ofreció para alquilar una vivienda alternativa, alegando que con ese gesto contribuiría con menos gastos operativos a la institución.

En su lugar, recurrió a reparaciones y adecuaciones puntuales “a fin de hacer que la residencia cuanto menos puede ser temporalmente utilizada”.

Con esa decisión, el Estado paraguayo ahorró alrededor de USD 215 mil dólares.