Roseños están indignados por el robo de patrimonio

Llevaron la valiosa pieza histórica dejando no solo un hueco en la galería sino un hueco en la historia, que los roseños reclaman que sea recuperada. Las autoridades locales se han puesto en contacto con sus pares a nivel nacional para alertar a la Interpol sobre este hecho.

“Lo que más me llamo la atención es que los vecinos colocaron una carpa negra en el hueco y dicen que no escucharon nada, porque allí solo tienen su negocio y no viven en el lugar, creemos que quienes hicieron esto conocen el valor histórico sin duda”, expreso Ruth Almada concejala municipal de Santa Rosa.

LLAMATIVO. Añadió que también llama la atención que la Policía estando a pasos no se percató, “demuestra cierta desidia por parte de las autoridades”, dijo.

La edil destacó que junto a su colega Robert Ayala ingresaron al patio del vecino y pudieron observar que por allí sacaron y pasaron por encima del portón. “Esta claro que como mínimo fueron 3 las personas involucradas, porque esa puerta pesa 100 kilos, hemos avisado a la Secretaría Nacional de Cultura y a la Secretaría Nacional de Patrimonio quienes a su vez avisaron a Interpol a estar alerta ante quienes deseen vender esta obra de arte en el mercado negro, además presentaremos un proyecto en la junta para urgir la instalación de cámaras de seguridad en la comunidad”, agregó Almada.

La Policía de Investigación de delitos se encuentra investigando el caso.



Redes sociales

Por su parte la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay solicita a la ciudadanía, a través de sus redes sociales, proveer información en caso de tener datos que ayuden a recuperar el bien patrimonial nacional. Se trata de una puerta jesuítica del siglo XVII, de madera tallada y policromada que se encontraba inserta en uno de los módulos de la tira de la Casa de Indios de Santa Rosa de Lima, Misiones.