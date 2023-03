Bagnaia se impone y Márquez se lesiona

El italiano Francesco Bagnaia, el vigente campeón, culminó en primer lugar, en el circuito de Portimao en el primer Gran Premio de MotoGP, mientras que su compatriota Marco Bezzecchiel terminó en segundo lugar. Una aparatosa caída de Marc Márquez podría haberle ocasionado una fractura en el primer metacarpiano de su mano derecha, según informes médicos.







Gremio recibió una sanción de la FIFA

El club Gremio de Porto Alegre recibió ayer una durísima sanción por parte de la matriz del fútbol mundial (FIFA). El equipo gaúcho no podrá realizar incorporación a raíz de la deuda que tendría con Cerro Porteño por la venta de Matías Villasanti. El Ciclón recurrió a FIFA reclamando 845.000 dólares, unos 4,5 millones de reales, más 5% de interés y además gastos judiciales.



Mundial Sub 20 de Indonesia, en dudas

El Mundial Sub 20 de la FIFA Indonesia 2023, cuya disputa está prevista del 20 de mayo al 11 de junio, corre riesgo de suspensión. “Según el comunicado de la federación (Indonesia), puede cancelarse el evento ya que el local no quiere la participación de Israel y eso llevaría a FIFA, que aún no se expidió oficialmente, a decidir”, señaló así el periodista César Luis Merlo en Twitter.