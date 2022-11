Cerro Porteño

Gavilán apoya el proyecto del Chiqui Arce

Diego Gavilán, entrenador de Cerro Porteño que se coronó en el Clausura Sub 19 y consiguió boleto para la Libertadores 2023, apuntó en la 1080 AM que el proyecto con Francisco Arce está bien encaminado.

“Formo parte del proyecto que encabeza Francisco Arce y desde el lugar donde me toca aporto lo mío. Dentro de un proyecto uno tiene que sumar y con viento favorable es más tranquilo, pero la labor está bien encaminada”, aseguró. El estratega agregó que “los chicos de mi grupo tienen al menos un año más para foguearse con la Reserva, para luego sí dar el gran salto a la categoría Primera”.