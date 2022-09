Libertad

Di Tore apunta a “cerrar antes los partidos”

Pese a la victoria por 2-1 ante Sportivo Ameliano, el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, no se vio conforme por el rendimiento en general.

“Ameliano hizo muy buen partido. Lo bueno es que se ganó, tenemos pendiente cerrar los partidos antes”, declaró Di Tore en charla con FALG (1080 AM).

Di Tore continúo con los elogios al rival y la crítica a los rendimientos dispares de sus jugadores: “Fue un partido difícil, durísimo, juega muy bien Ameliano, plantean muy bien los partidos. De repente tenemos rendimientos dispares, no acordes a lo que se practica; no salieron las cosas, si bien estuvimos arriba en el segundo tiempo, sufrimos mucho. Fue un partido que ganamos con lo justo, hay que trabajar y ver qué se puede hacer, porque nos cuesta definir”, remarcó.



Guaireña FC

Interna dirigencial divide a la institución

Guaireña FC es un club perteneciente a la Liga Guaireña de Fútbol, donde hace un tiempo explotó la interna, por el manejo del club entre el presidente Luis Cáceres, y los restantes presidentes de la Liga, que son 13.

“Ayer (domingo) de nuevo hicieron otra asamblea y lo único que quieren es sacarme. Ahora ven que hay plata en Primera División y aparecen. Estamos esperando la auditoría externa para llamar de nuevo a la asamblea; 7 a 8 clubes están conmigo de los 13. Pero es muy cambiante todo aquí”, expresó Cáceres a FALG (1080 AM).

José Santacruz, ex miembro de la directiva, criticó bastante a Cáceres: “Él hace una autoauditoría y si estudiamos su balance hay G. 3.500 millones de deudas”.



Spvo. Ameliano

Presentan a Pumpido para intentar la hazaña

Sportivo Ameliano tuvo ayer el primer entrenamiento de Juan Pablo Pumpido como nuevo adiestrador, reemplazando a Humberto García.

Sobre su elección, Héctor Melgarejo, presidente del club, expresó: “Porque le tocó vivir una situación similar a la nuestra y salió airoso. Nos pondremos a entrenar y ver si empezamos a sumar todos los puntos posibles”, subrayó a FALG (1080 AM).

En cuanto a lo complicado que está Ameliano en sus chances de permanencia, Melgarejo bromeó: “Ahora tenemos que hacer de todo para intentar salvarnos, si me toca hacer la misa hasta yo la haré”. Sobre el juego ante Olimpia, de la fecha 16, no descartó ser local en CDE.