Sportivo Luqueño

Sigue los trabajos y quieren rescindir con Ortiz

Por el campamento del Sportivo Luqueño, pese a que siguen sin pausa las actividades de pretemporada, sin novedades concretas de contrataciones, surgen problemas en la parte administrativa. El jugador Walter Ortiz, cuya salida es obligada por la dirigencia auriazul, manifestó: “Me quieren rescindir y estamos viendo qué decisión tomar con mi abogado. Me darán el pase, pero no me quieren pagar lo que me corresponde (salarios pendientes y premio). Estoy dolido por la situación”, expresó el zurdo lateral argentino, que jugó dos años por el Sportivo.



Guaireña FC

“Queremos que Haedo juegue con nosotros”

“Lo de Haedo lo veo difícil. Queremos que juegue con nosotros. Estamos esperando su contraoferta”, expresó en el presidente de Guaireña, Luis Cáceres, al ser consultado sobre la posible contratación del delantero Nelson Haedo. Preguntado sobre el caso de Feliciano Brizuela mencionó: “Peta Brizuela es un conocido nuestro; jugó con nosotros en el 2016 y con él ascendimos a la Intermedia. Viene para sumar”. Confirmó además que el experimentado Miguel Paniagua será parte de la plantilla y se suma al zurdo Rodrigo Alborno para el 2021.



Sol de América

Campamento con más deserción que refuerzos

Por ahora en el Danzarín se produjeron más bajas que altas en lo que va del año 2021. Los contratos finalizados fueron de los futbolistas: Miguel Samudio, Jorge Benítez, Jacson Pita, Federico Jourdan y Federico Acuña. En el caso de José Canale y Héctor Urrego volvieron a sus clubes de origen. Con el Chito Ayala al mando, la pretemporada se iniciaría este domingo en instalaciones del Hotel Yatch y Golf Club Paraguayo. Las tres apuestas confirmadas son Joel Giménez, Pablo Ayala y Pablo Meza y la ilusión de contar con Nelson Haedo Valdez en la delantera azul.