Sol de América

Islas y su particular forma de comunicarse

Luis Islas, entrenador del cuadro Danzarín, delató mediante una nota a F por la 1080AM, su peculiar manera de comunicarse con sus jugadores. “En Sol estamos cumpliendo el protocolo a la perfección. En mi caso me toca estar a una distancia de 40 metros de los jugadores. Me comunico por medio de un parlante que voy modulando a través de un micrófono, de esa manera trabajo”, señaló. A su vez valoró la gestión de las autoridades sanitarias que trabajan para el retorno del fútbol.



River

Entrenan regularmente, pero con dos bajas

En el seno de River Plate se viene realizando con total normalidad las prácticas cotidianas, sin embargo se confirmó la baja de dos futbolistas que venían jugando con regularidad. Uno de ellos sería Óscar Giménez cuyo contrato culminaría a fines de junio y volvería a Libertad, club que lo cedió a préstamo; el otro es Juan Roa, el futbolista no fue incluido en la lista inicial presentada a la APF, en consecuencia ya no participa de los entrenamientos, su contrato también finaliza a fin de mes.



General Díaz

En espera del aviso para comenzar prácticas

El plantel de club Gral. Díaz sigue con la incertidumbre, con relación a inicio de las actividades deportivas. Desde la apertura oficializada por APF, el pasado lunes, para los entrenamientos individuales el Aviador es el único que no ha retornado a dichas actividades, con miras al reinicio del torneo. La situación preocupa a los futbolistas que siguen en la espera del llamado del presidente Jorge González; cabe mencionar que el titular realizó promesa de pago de sueldos previo a los test del Covid. El pago no se efectivizó y la comunicación es nula, indicó uno de los futbolistas a ÚH.