San Lorenzo

Con dudas en el ataque para medir a Cerro Porteño

Sergio Órteman, técnico de San Lorenzo, ya tiene prácticamente el equipo que enfrentará a Cerro, mañana (desde las 17.45), en el Defensores del Chaco. Su duda se encuentra en el ataque, donde tiene alternativas.

La primera opción son Sebastián (foto) y Adrián Fernández, quienes arrancaron en el triunfo ante Luqueño la fecha pasada. También probó a Alex Cáceres e Ismael Reyes, este último marcó uno de los tantos ante el Auriazul. Por otro lado, Nery Bareiro retornará en la zaga por Pablo Adorno, quien no estará por cláusula de contrato. El once: W. Quiñónez; R. Ferreira, L. Cáceres, Bareiro y M. Otazú; D. Mereles, A. Benítez, I. Miño y C. Paredes; Sebastián y Adrián.