Ronda por los Clubes

Sportivo Luqueño

Rodi fue presentado y aguardan por Aguilar

“Espero el apoyo de la gente de Luque. Yo me voy a matar en la cancha dejando todo”, expresó el nuevo jugador del Sportivo Luqueño, Rodi Ferreira (foto), en charla con

El hábil lateral derecho, ex Guaraní, llega a la República y se convierte en una de las apuestas fuertes de la dirigencia auriazul pensando en retomar el gran protagonismo en Primera División. Ferreira, de 24 años, se convirtió en la sexta incorporación. Por otra parte, el zaguero central, Pablo Aguilar, confirmó en que su mente está puesta en Luqueño. “De común acuerdo rescindimos con Libertad y mi prioridad es jugar. Luqueño es mi vida y lo amo”, confesó.



Ameliano

Samudio retorna y se espera firma de Blas

“Anunciamos el retorno de Alejandro Samudio. Volverá a vestir los colores de la V Azulada para la temporada 2023”, reza la publicación oficial de Ameliano anunciando la novedad. Recordemos que el mediocampista, campeón de la Copa Paraguay 2020, culminó su préstamo en el club por parte de Guaraní. Sin embargo los diálogos prosperaron y se dio todo para permanecer en Ameliano. “Hoy se sumó (Alejandro) Samudio de nuevo con nosotros. Los chicos de Lanús llegan el domingo”, refiriéndose a Franco Ortellado y Kevin Benítez, según lo manifestó Héctor Melgarejo, titular de la V Azulada. También se refirió a la llegada de Blas Cáceres y destacó que “lo de Blas ya está todo ok, solo falta la firma”, quien a la vez confirmó la noticia.



Nacional

Gustavo Aguilar llega a préstamo por un año

Nacional inicia este lunes la primera parte de la pretemporada de cara a los desafíos del 2023 y para ello concretó la llegada del joven delantero Gustavo Aguilar (23 años), en carácter de préstamo por un año. Aguilar (foto) tuvo un destacado año en la ofensiva de Tacuary e irónicamente fue uno de los jugadores que le dio el triunfo al Tacua ante la Academia, resultado clave para dejar sin chances a Nacional de campeonar y por otra parte le dio la clasificación a Sudamericana a Tacuary. El delantero pertenece a Libertad. Por otra parte, Rubén Ríos aguarda decisión de la directiva sobre su continuidad.



General Caballero JLM

Discuten la forma de pago por Barreto

Julio Aldama, presidente de General Caballero de Juan León Mallorquín, en charla con , confirmó que existe un acuerdo con Cerro Porteño por el monto del cincuenta por ciento del pase del zaguero Junior Barreto. Sin embargo mencionó que las negociaciones entre el Azulgrana y el Rojo mallorquino están enfocadas en la forma de pago. “Conversamos un buen tiempo con la dirigencia de Cerro Porteño, acordamos las bases y ahora todo está en la determinación que pueda tomar Cerro Porteño”, expresó Aldama. Añadió que “no existe ningún inconveniente con el monto acordado”, manifestó.

El defensor central de 24 años mantuvo regularidad entre los torneos Apertura y Clausura y anotó un gol. Olimpia estaría expectante.