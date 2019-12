Ronda por los clubes

Guaraní

Bava: “Jugaremos para ganar”

El experimentado arquero uruguayo de Guaraní, Jorge Bava, expresó que quieren ganar el último partido y despedirse bien del año, pese a que no se pelea por nada más que los puntos ante Nacional, el domingo desde las 18.00.

“Todos queríamos estar peleando por algo a esta altura, se dio así, si bien en la tabla no modifica para nosotros, jugaremos para ganar este último partido”, apuntó Bava en conferencia de prensa.

“Trataremos de hacer un partido igual o mejor que ante Olimpia, siempre es bueno ganar para el equipo, la gente y apuntaremos a eso”, recalcó el portero de 38 años.



Deportivo Santaní

Barajan nombres para emigrar

Rolando Safuán, presidente del Deportivo Santaní, conversó con por Radio Monumental 1080 AM sobre los jugadores del club que están con ofertas y sondeos para salir de la entidad del Tapiracuái.

“Hay una posibilidad, tenemos muchas ofertas. Diego (Serrati) me dijo que está avanzado en el fútbol mexicano, él tiene una cláusula especial para salir de 50 mil dólares”, expresó el timonel de Santaní por la situación del defensor Jorge Aguilar. Además, agregó: “Tenemos sondeos por Blas Díaz e Iván Cazal, escuchamos algo pero aún no hay nada concreto (refiriéndose al interés de Sol de América por Cazal)”.