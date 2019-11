Ronda por los Clubes

Libertad

Lleva 40 años sin derrotar al Kelito en los Jardines

Libertad visita mañana (desde las 18.00) a River Plate en los Jardines, donde está más que obligado a ganar para no alejarse del líder, Olimpia. No obstante, hace 40 años que no gana en ese recinto.

El último triunfo del Gumarelo sobre el Kelito en los Jardines data del 1 de julio de 1979, cuando venció por 0-2. Luego, entre 1982 y 2019 tuvieron 13 duelos más en dicho escenario, con 5 victorias de River y 8 empates. En el último enfrentamiento, en el Apertura de este año, igualaron 1-1. Alan Benítez marcó el tanto albinegro.

El once para mañana sería con Martín Silva; Iván Piris, Luis Cardozo, Diego Viera y Matías Espinoza; Antonio Bareiro, Alexander Mejía, Blas Cáceres e Iván Franco; Óscar Cardozo y Adrián Martínez o Édgar Pájaro Benítez.