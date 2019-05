Ronda 12 en el femenino

Los duelos: Deportivo Capiatá vs. River Plate (Complejo Auriazul), Cerro Porteño vs. Spvo. Luqueño (Parque Azulgrana), Autónoma vs. Gral. Díaz (Campus UAA), Spvo. Limpeño vs. Nacional (Optaciano Gómez). Para mañana: Olimpia vs. Independiente (General Caballero de Zeballos Cué), Sol de América vs. Santaní (Auxiliar de Sol de América) y San Lorenzo vs. Guaraní (Sede social del 12 de Octubre de Itauguá).

Los juegos arrancan a las 13.00 en la juvenil categoría 18 años, y 15.00 en primera.

Lidera la clasificación Sportivo Limpeño, con 28 unidades.