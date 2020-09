Ronaldo Martínez cumple su sueño

“Contento por lo que se me dio. Tuve paciencia, pero tenía en la cabeza que si entraba tenía que dar la vuelta el partido porque íbamos 1-0 abajo”, apuntó Martínez en nota a El Extra de Fútbol a lo Grande (1080 AM y NPY).

Ronaldo confesó que estuvo por partir del club, pero fue Francisco Arce quien le pidió quedarse y ahí renovaron contrato. “Estaba por terminar mi contrato, yo no llegaba a un acuerdo con el club. Chiqui pidió por mí, me hablaron, casi al término de mi contrato llegamos a un acuerdo y renovamos”, reveló el punta que tiene vínculo hasta junio del próximo año.

Regreso al gol. Martínez confesó que necesitaba un rendimiento como el que demostró en el 3-1 ante General Díaz. “Lo necesitaba, hace tiempo lo venía buscando. Desde la Sub 14 estoy en el club, mi sueño era jugar en Cerro, iba por categoría, el sueño iba creciendo, me tocó debutar; luego volver de vuelta a Cerro”. Martínez sabe que tiene una dura competencia por el puesto, estando detrás de Churín, Ortigoza y Haedo. “No me siento menos que ellos, hay una competencia muy sana entre los cuatro”, reflexionó. Su anterior experiencia fue Central Norte de Salta, donde Ronaldo aprendió a jugar y aguantar las marcas.