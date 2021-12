Rock Band Clasic Rock ofrece mañana un espectáculo

La banda musical ensamblada, con años de trayectoria, cuenta además con José Román (guitarra y voz), Gonzalo Vallejos (guitarra), David Medina (batería) y Julio Riveros (bajo).

Entre los temas del repertorio figuran What's up, Kiss me, Carrie, Alone, Mujer amante, Rayando el sol, entre otros más, además de canciones de grupos como Gun's & Roses, Creedence, Queen, Reo, etc.

La agrupación ofrece todos los estilos, pero prioriza los más clásicos del rock y pop de los años 70, 80 y 90, así como también explora el repertorio amplio del hard rock de los 80-90.

“Este show es para darnos a conocer más, y que de esa manera lleguemos al público con buena onda y sobre todo buena música, lo que queda de este año y todo el 2022”, agrega Román.

Acerca de los inicios del grupo, la cantante recuerda que surgió en un cumpleaños de su hermano hace unos años. “Él tiene muchos amigos músicos a quienes invitó, y ahí se armaron los equipos. Él dijo ‘quiero armar un grupo’ y les invitó a quienes querían integrar”, explica.

Román se integró hace unos meses bajo la invitación de su hermano José, para cantar repertorios con voz femenina, “es algo que me encanta y tengo que probar”, dijo.