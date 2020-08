Robos en peaje llegarían a los G. 20 millones diarios

Los pasados 8, 9 y 10 de junio, según una denuncia realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a la Senac esta semana, se realizaron fiscalizaciones controladas en el puesto de peaje de Remanso para verificar los montos recaudados.

“El 10 de junio se hizo una fiscalización in situ y la recaudación ascendió a unos G. 102 millones. En tanto, los días anteriores, que no tuvo fiscalización del personal, la recaudación fue de G. 85 millones. Es decir, los días no fiscalizados se obtuvo G. 20 millones diarios menos en la recaudación”, señaló Hetter.

“Se puede inferir, según nuestra hipótesis, que la diferencia o el faltante de dinero (de unos G. 20 millones) se debe a algún tipo de apropiación de sumas de dinero por parte de los recaudadores. Aún no llegamos a esa conclusión, pero se trataría de una sustracción que queremos fortalecer con algún control documental que permita esclarecer la situación”, explicó el asesor jurídico de la Senac.

Insistió en que aún siguen solicitando más documentos al MOPC para lograr una verificación documental a fin de verificar si se trata de una usurpación, además de contrastarlo con el arqueo de caja de los montos recaudados.

ORDEÑE. La otra denuncia investigada por la Senac, a pedido del MOPC, se trataría de la sustracción de combustible, por parte de un funcionario público, en el Distrito N° 17 Toro Pampa, Departamento de Alto Paraguay.

Hetter señaló que el MOPC pidió investigar una supuesta sustracción de combustible de un camión del ministerio, y el hecho habría ocurrido el pasado lunes 10 de agosto, en horas de la mañana, en Toro Pampa. “Según la comunicación recibida, un funcionario de la Dirección de Bienes y Suministros del MOPC se constituyó por sorpresa en un taller mecánico particular. En ese lugar pudo ver que el chofer de un camión del citado ministerio estuvo sustrayendo litros de combustible”, dijo Hetter, sin poder precisar aún el monto del perjuicio.