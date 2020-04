Robert Harrison no oculta estar muy preocupado

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, no ve la luz al final del túnel y no se anima a hablar de fecha para la vuelta del fútbol profesional. No ocultó su evidente fastidio al respecto en una charla en Fútbol a lo Grande (1080 AM). “Estoy muy preocupado, el fútbol vive circunstancias especiales, por la cantidad de personas que involucran un entrenamiento, un partido, el protocolo es muy pesado, muy estricto y costoso”. Además agregó que “los tiempos, el invierno, la influenza, todo se hace muy difícil”.