Rifas para comprar un fármaco para Covid que Salud no provee

Los colegas hicieron un llamado solidario a través de las redes para captar fondos para la compra del remdesivir, que tiene un costo promedio de G. 1.600.000. Al igual que el médico, otras familias recurren a rifas y colectas para poder adquirir el medicamento.

El fármaco remdesivir no forma parte del listado básico de medicamentos del Ministerio de Salud Pública (MSP) para el tratamiento contra el coronavirus (Covid-19), pero los médicos prescriben en algunos casos para los internados graves. El medicamento tiene un costo promedio de G. 1.600.000 cada ampolla.

ANALIZAN EFECTIVIDAD

“¿Qué pasa con incluir un medicamento en la cartera de servicios? Tenemos que estar absolutamente seguros de que realmente produce un beneficio a los pacientes”, explicó la doctora Viviana De Egea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del MSP.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el uso del remdesivir no reduce la mortalidad por Covid-19. El resultado forma parte de los ensayos clínicos. Solidarity, que en este caso incluyó a 2.750 pacientes. En cambio, otro estudio sobre el fármaco revela que reduce los días de estancia hospitalaria, según The New England Journal of Medicine.

“Este fármaco aún no ha demostrado que amerite esto. No obstante, el Ministerio de Salud sigue analizando. Estamos recibiendo apoyo de las sociedades científicas para la toma de decisión si incluir o no. Tanto familiares como profesionales apelan a este medicamento con la esperanza de que pueda mejorar el cuadro”. No solo es la inclusión, sino determinar un protocolo para el uso, explicó la doctora De Egea.





1.600.000 guaraníes es el precio promedio de cada ampolla del medicamento remdesivir que se usa para tratar el Covid.