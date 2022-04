Riera anuncia ley para criminalizar protestas y es blanco de críticas

Riera, quien ya está en el ojo de la tormenta por haber impulsado la cuestionada ley que criminaliza las invasiones de tierra, informó que el nuevo proyecto lo firmará con varios de sus colegas y lo presentará el lunes ante el Senado para su tratamiento.

El anuncio le generó al legislador cartista más críticas que apoyo y la mayoría de los que cuestionaron el planteamiento recordaron al senador que el derecho al libre tránsito ya está estipulado en la Constitución Nacional y que no se pueden criminalizar las protestas solo porque a un grupo no se le obliga a cumplir la norma constitucional.

“Mezclar las cosas lleva a hacer un cóctel peligroso para la democracia. Si son extorsionadores tienen que ser sancionados, pero no se puede penalizar el derecho a manifestarse o la protesta por eso”, le cuestionó el abogado y ex fiscal Ricardo Merlo a Riera, quien le respondió que es cierto, el tránsito libre de personas y bienes está garantizado en la Constitución Nacional en los artículos 41 y 108 como están garantizados por la Constitución también los derechos a reunión y manifestación (artículo 31), huelga y paro (artículo 98), pero que es necesario reglamentarlo “por ley en lugares de tránsito público, horarios determinados, preservando derechos de terceros y que no afecten a servicios públicos”.

Otro que cuestionó el planteamiento del senador colorado fue el abogado Jorge Rolón Luna. “Quien diría en lo que te has convertido colega. Como si fuera que este país no necesita protestas. Como si fueras a llevarte tus bienes a la tumba. Tu egoísmo da pena. Tu pequeñez de alma solo te envilece día a día”, le señaló.

“Libre tránsito de personas es de rango constitucional (art. 42°) y, “derecho a la protesta social”, no existe como tal en la CN (Constitución Nacional), salvo como derecho de reunión y manifestación (art. 32°) o derecho al paro y la huelga (art. 98°), sin afectar derecho de terceros y tránsito público”, le retrucó Riera.

ANTIPUEBLO. La Organización de Lucha por la Tierra (OLT), que viene cuestionando a Riera por la ley denominada Zavala-Riera que criminaliza las invasiones de propiedad privada, también se pronunció por este nuevo proyecto.

“La movilización, los cierres de rutas son las únicas formas de denunciar la ausencia del Estado para con los pobres. Para los empresarios (del combustible, del agronegocio, etc.), sí hay subsidios, refinanciación de sus deudas. Enrique Riera, un antipueblo, un antiparaguayo”, publicó en su cuenta de Twitter la organización.

La ex ministra de la Función Pública Lilian Soto fue más tajante y disparó: “Riera es un desgraciado. Tiene en su historial 400 muertes del Ycuá Bolaños, fue un inútil total como intendente, quiso quemar libros siendo ministro de Educación, y ahora produce leyes para enviar a prisión a quienes protestan. Todo un dictadorzuelo fundamentalista y arrogante”.

También se pronunciaron los que están a favor del proyecto, como Óscar Machuca, quien cree necesario “plantarse ante la violencia”. No es conculcando derechos de ciudadanos a desplazarse, extorsionando a ciudadanos, y toda la sociedad que necesita moverse libremente para ganarse la vida... Mil veces, Riera, bajo estas circustancias!!”, escribió. Riera y su colega Fidel Zavala habían también planteado la ley que aumentó a 5 años de cárcel la pena por invasión de la propiedad ajena, legislación que es sumamente cuestionada por los sectores campesinos y sociales que exigen su derogación.



