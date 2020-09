Richer dice que para remoción de abdista se requieren pruebas

El senador Hugo Richer dijo que si bien cree que la empresa que ganó licitaciones en Guairá durante la gestión del ex gobernador y hoy senador Rodolfo Friedmann puede pertenecerle, eso debe comprobarse.

Hasta tanto y sin pruebas contra su colega, para Richer no hay votos para la pérdida de investidura.

En respuesta a su colega Enrique Riera, quien los acusa de apañar al abdista Friedmann, Richer respondió: “Si Riera quiere votos para la pérdida de investidura de Friedmann debe presentar pruebas. Nadie objetaría si se presentan elementos, por ahora es solo lata pararã (puro ruido)”, mencionó.

Adelantó además no estar en favor de una ley de autoblindaje. “No voy a apoyar y no estoy de acuerdo con la reglamentación del artículo 201 de la Constitución Nacional (que establece la pérdida de investidura). No hay forma de reglamentar porque ya se aprobó y luego se vetó. Es insalvable la mayoría que se necesita según lo que establece la Constitución para la remoción de legislador”, dijo.

Del mismo modo, apuntó que si bien “es una barbaridad” que por mayoría simple se establezca este mecanismo de remoción, hay que acatar.

Remarcó que posiblemente Friedmann esté detrás de los negociados que se le atribuyen a la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), pero hay que comprobar. “Busqué si la empresa que ganó licitaciones tenía relación (con Friedmann), pero no hallé. Estoy seguro que Friedmann está detrás de esto, pero hay que probar”, refirió.