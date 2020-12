Richer dice que Marito Abdo representa la decadencia

”Se olvidaron de los derechos del pueblo y se denuncian de manera permanente roscas de corrupción”, expresó durante el citado acto en alusión al gobierno de Mario Abdo.

OPORTUNISTAS. Por otra parte, Richer insistió en que para derrotar a los corruptos también había que derrotar el oportunismo que hay en las propias filas. Afirmó que si los dirigentes no se unen, el pueblo no va a confiar y que el pueblo entiende muy bien eso.

“Pero quiero repetirles una cosa, para hacer la unidad, para derrotar a esta gente que nos roban todos los días, no debemos descuidarnos. Hay dirigentes oportunistas. Mientras no hay elecciones trabajan en las redes sociales, pero cuando empieza la campaña están como locos y pueden hacer cualquier cosa porque no tienen proyecto. Para derrotar a los corruptos del Gobierno también debemos derrotar al oportunismo que hay en nuestras filas”, manifestó.

La plenaria se realizó con miras a las próximas elecciones municipales que se realizarán el 10 de octubre de 2021, cuyas internas partidarias serán el 10 de junio.

La actividad partidaria ratificó la candidatura de Elvio Benítez a la intendencia municipal de Santa Rosa del Aguaray y la presentación de candidaturas a la Junta Municipal, sin abandonar la posibilidad de alianzas con otras fuerzas políticas del distrito.

El pasado fin de semana, también realizaron actividades con miras a las municipales 2021, donde se coordinaron acciones con dirigentes partidarios de 8 distritos de Canindeyú, así como un encuentro en Paraguarí con autoridades municipales que forman parte del equipo del PCPS y trabajarán para los próximos comicios.