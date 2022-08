RGD obtuvo una fortuna con esquema perverso y hostigando a sus víctimas

La fortuna proveniente de la usura era ingresada por Ramón y su hijo al sistema financiero, sin justificación legal y sin que los organismos del Estado, encargados del control del lavado de dinero, se dieran por enterados de los movimientos de elevadas sumas de dinero, o sencillamente hacían la vista gorda, ante el hecho.

APRIETE. Documentos a los que ÚH pudo acceder indican que RGD promovió más de 500 denuncias falsas contra personas que prestaban dinero de él o de personas cuyos cheques o pagarés llegaban al poder del ex dirigente deportivo por terceros.

De esa cantidad de causas, la Fiscalía presentó unos 156 casos para demostrar el modus operandi del esquema perverso del clan. También los testimonios de algunos de ellos, por lo que quedó demostrado el hostigamiento con que sometía a sus víctimas.

TESTIMONIOS. Uno de los relatos más desgarradores es el caso que tuvieron que soportar los hermanos Gabriel y Tania Villalba Dickel.

Ambos fueron denunciados por Ramón por estafa, sin siquiera conocer al luqueño, ni haber realizado operación comercial. Todo se inició solamente porque cheques firmados por los hermanos, de la Azucarera Villalba, fueron a parar en manos de Ramón.

En su testimonio, Tania contó ante el Tribunal de Sentencia que condenó a RGD, que ella cuando fue denunciada por el prestamista estaba terminando el colegio y de la nada empezó a tener un lío judicial con una persona de una conocida familia “poderosa”.

Entre llantos, Tania relató el sufrimiento que le causó el proceso judicial y los daños sicológicos que padeció. “Terminaba el colegio y lo que menos me esperaba era tener problemas judiciales. Era una pesadilla todo, mientras mis compañeros viajaban o se preparaban para iniciar una carrera universitaria, yo vivía encerrada en mi casa. Me imputaron y me dieron medidas, no podía salir del país y yo ni siquiera le conocía a esa persona (por Ramón)”, contó.

Los hermanos Villalba ya le ganaron la pulseada con la Justicia a González Daher.

SIGUE EXTORSIONANDO. En el caso del arquitecto Julio Mendoza Yampey, RGD lo denunció por estafa y apropiación por la suma de G. 14.049.891.840.

Al respecto, Mendoza Yampey contó que realizó préstamos con Ramón, por los cuales dejó como garantías varios cheques con los intereses altos, para cubrir ciertas licitaciones que tenía con el Estado paraguayo. Sin embargo, debido a una crisis en la que cayó, tras una fuerte depresión que pasó por la muerte de su hija, el potentado luqueño intentó, vía judicial, hundirlo más y sacarle hasta sus inmuebles. Es más, pese a estar condenado, Ramón sigue extorsionado y apretando al arquitecto. El pasado 14 de julio, la abogada Emma González Ramos urgió al Juzgado en lo Civil y Comercial para que resuelva una demanda contra Mendoza Yampey, a fin de cobrar los intereses usurarios.

El ex mánager de jugadores Epifanio Rojas, de 82 años, quedó detenido en una barrera policial, estando enfermo de cáncer y en silla de ruedas por la amputación de una de sus piernas, por una orden de captura por rebeldía, luego de que Ramón lo denunciara seis años después que el primero cancelara la deuda de un préstamo.

Estos se suman a muchas otras causas similares más. Ramón está condenado por todo ello a 15 años de prisión; sin embargo, sigue impune debido a que la sentencia aún no está firme y ejecutoriada.