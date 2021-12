Resta vacunar a casi 2 millones de personas para frenar al Covid

Eso supone 4.533.235 personas, de una población objetivo de 5.666.544 (ver infografía). De esa población, hasta el pasado jueves, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) reportó que 3.379.969 personas habían recibido al menos una dosis anti-Covid. Por tanto, quedan pendientes 1.153.431 para llegar al propósito inicial, según números oficiales. Pero, en vista a que se prevé –en el horizonte cercano– incorporar al plan nacional de vacunación a la porción infantil de 5 a 11 años de edad, el techo mínimo treparía a 5.212.235. Esto es siempre suponiendo que se agregue en la campaña llegar a similar porcentaje de los aproximadamente 850.000 niños y niñas de dicha franja etaria.

Para alcanzar la señalada meta de vacunar al 80% de la población apta de inmunizarse contra el Covid, restaría vacunar a un total de 1.833.266 de personas.

Los más pequeños

Desde la Sociedad Paraguaya de Pediatría consideran que solo así –incluyendo al segmento infantil en la vacunación– se podrá alcanzar la mentada inmunidad de rebaño y, con ello, mitigar el alto nivel de transmisión que adquiere el virus.

“Todavía no tenemos las vacunas para los niños de 5 a 11 años; estamos esperando ansiosamente como pediatras”, lamenta la Dra. Ana Campuzano, presidenta de la mencionada asociación médica. Indica que los más pequeños, de 0 a 4 años se encuentran en la franja de edad que se beneficiaría con el efecto de la inmunidad de rebaño. “Si nosotros vacunáramos al 80% de la población (total del país), eso tiene un efecto rebaño en la población no vacunada, pero protegida que serían los niños menores de cinco años”, dice y señala que esto mismo ocurrió con la poliomielitis o con el sarampión.

“Al estar cerca del 80% de los niños vacunados ya no hubo polio. Nosotros hace más de 20 años que no tenemos polio; entonces no hay riesgo para los niños no vacunados, tampoco hay sarampión”, insiste.

De este modo, al no haber contagiosidad aquellos no vacunados están protegidos. “Ahí entrarían la franja etaria de los lactantes. No estarían expuestos al peligro porque la gran masa está vacunada. Pero eso no se logra con 40% ni 50% de vacunados”, recalca.

Y refiere que este fue el problema que tuvieron en la actual pandemia los países que ya recibieron la tercera ola como efecto rebote del virus circulante. “Alemania tuvo su crisis porque tenía 33% de la población vacunada y Australia se cerró al igual que Austria tenían 35%. Después cerraron todo y la vacunación fue obligatoria”, tira. Salud tiene en sus planes traer la vacuna pediátrica Pfizer para la población infantil. La idea es iniciar la vacunación de la población infantil a finales de año o enero próximo; para llegar todos vacunados antes del inicio del calendario escolar. “Hay que tener 1.700.000 dosis de vacunas para iniciar esa franja etaria porque hay 850.000 niños de 5 a 11 años”, apunta Campuzano.

cobertura de vacunacion de los 12 años.png



Los festejos en diciembre arrimarán 3ª ola en enero

Desde las salas de epidemiología se habla de que se tendrá una tercera ola de Covid-19 en el país, mientras en el resto de los países de la región y el mundo padecería su cuarta oleada. “Cuando piensa en todos los festejos que tenemos en el mes de diciembre es lógico suponer que va a suceder lo presagiado”, suscribe la pediatra Ana Campuzano. Y recomienda evitar llevar a niños y adultos mayores a la fiesta de Caacupé, donde estima habrá una concentración multitudinaria y será impracticable las medidas de protección y prevención anti-Covid.

“Es indudable que en enero va a venir una tercera ola, no sé en qué magnitud, pero que va haber un pico, va a haber; ahora, la gravedad de ese pico lo vamos a saber en ese momento”, avizora.