Renuncia directora del Itauguá y bebé sigue en estado grave

Unas horas después de la renuncia de la ex responsable del HNI, la cartera sanitaria nombró en su reemplazo a la doctora Estela Torres.

Con respecto al estado actual del bebé que nació en el piso el pasado jueves, la nueva directora mencionó que sigue internado en UTI neonatal.

“Él está delicado, pero en este momento está estable. Se encuentra con un cuadro infeccioso y se le está tratando como corresponde”, detalló.

El pronóstico del estado de salud del recién nacido sigue siendo reservado, agregó Torres. Añadió que hasta que no salga de cuidados intensivos, su situación no cambiará.

Según la doctora, el estado de salud del bebé se da por su nacimiento prematuro. Un niño en esa condición tiene una salud más frágil.

“El niño nació antes de las 40 semanas de gestación. El nacer antes de tiempo ya es una condición de riesgo para el recién nacido”, explicó.

El Ministerio de Salud Pública lleva adelante la auditoría en relación a lo ocurrido el jueves, con el nacimiento de un bebé en el piso del hospital Nacional.

Mencionó que el resultado de la investigación del MSP dirá en qué punto de la atención a la paciente el protocolo no se cumplió. “Tenemos que esperar el resultado de la auditoría. Antes no podemos decir nada porque todo será suposición”.

Hasta el momento en que charló con ÚH, la nueva directora no se había reunido con los enfermeros.

Los trabajadores de blanco habían llevado adelante medidas de fuerza como paros y encadenamientos en el HNI.

Fue en protesta por la detención de una de las enfermeras que estuvo de guardia el jueves.

Los trabajadoras levantaron las manifestaciones y encadenamientos luego de que renunciara González.

Mirna Gallardo, titular de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), señaló que están de acuerdo con la renuncia de la doctora Yolanda.

Agregó que aguardarán el resultado de la auditoría. Gallardo pide también que la imputación se amplíe a todos los que estuvieron esa noche en la guardia.

En conversación con Monumental AM, la doctora Yolanda González señaló que el ministro Julio Borba le solicitó su renuncia al cargo.

“El pedido está presionado por los gremios, me pidieron que renuncie. No quiero ningún cargo superior, prefiero ser médica. Ahora tomaré las vacaciones que hace cuatro años no tomo”, dijo.

Según comentó, su presencia molestaba a algunos gremios. Con el escándalo que se generó el jueves, esas nucleaciones aprovecharon el momento para presionar por su salida.

Desafío. Torres contó que desde hace cuatro años venía trabajando de manera coordinada con la ex directora González dentro del hospital itaugueño.

El Hospital Nacional de Itauguá es el centro asistencial más grande del país. Estar al mando de él, representa un gran reto, mencionó Torres.

“Siempre es un desafío si en cualquier momento cuando se asume la dirección del hospital. Acá cada día estamos enfrentando retos”, expresó.



