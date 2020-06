Reiteran pedido de informe para Central

El diputado dijo que “van dos años de gestión y hasta ahora no hay ni una sola obra de envergadura ejecutada por la Gobernación del Departamento Central”.

Recordó que varios diputados han solicitado hace un mes un pedido de informe de los documentos que respaldan los gastos de la gobernación.

“La gobernación que más plata administra anualmente es la Gobernación de Central”, explicó.

Agregó que el director Miguel Robles es el que administra los documentos. “Se niega a dar informes porque van a saltar todas las tragadas de la gobernación de Central”, dijo.

El diputado cartista salió en contra de lo señalado por su colega liberal. “Estoy confiado en que tendrá una buena gestión y honrará al partido, puede haber pequeños errores pero grandes errores, no”, sostuvo. Mencionó que pasaron 5 gobernadores que no son del Partido Colorado y se preguntó que obras quedaron de ellos.

No obstante, afirmó que coincide con Rojas en los pedidos de informe ya que no son contestados. “Yo no sé para qué aprobamos más pedidos de informes. El único que responde es el gobierno central, las municipalidades y gobernaciones no responden”, expresó.

Núñez también defendió al clan Zacarías de las acusaciones del diputado Jorge Brítez y dijo que la Justicia es selectiva con algunos como el ex intendente Mario Ferreiro.