Reiterados errores de parte de la Fiscalía beneficiaron con la absolución a muchos

El trabajo del Ministerio Público ya fue duramente criticado por varios tribunales, tras cometer errores que beneficiaron a muchos con la absolución. Esas falencias, sin embargo, no cesan. Un ejemplo es el de dos hermanos quienes hace unos días recuperaron su libertad, tras estar casi siete meses presos, porque la Fiscalía los confundió como asaltantes.

Los reiterados errores en las investigaciones continúan por procedimientos, donde se obvian pasos fundamentales.

Eso se evidenció una vez más el jueves pasado, cuando el Tribunal consideró absolver por el hecho de abandono al padrastro de la niña francesa desaparecida, Reiner Oberuber, “por falta de pruebas en la acusación”, es decir, no demostró su responsabilidad.

Otro caso emblemático fue el del ex senador Óscar González Daher, quien en agosto recibió su segunda condena. Los jueces hicieron sus propios cálculos, ya que había confusiones con lo expuesto por los fiscales y la perito. Dijeron que tuvieron un “trabajo duro y complejo”, porque había pruebas duplicadas y tuvieron que analizar todos los documentos de la SET.

Otro caso sonado es el de Detave, cuyo ex director Ramón Benítez había caído por recibir supuestamente dinero proveniente del contrabando. En este caso, Apelaciones anuló la preliminar en la cual se elevó a juicio el caso. Se pidió la exclusión de pruebas, ya que las escuchas telefónicas que admitió la Fiscalía se hicieron sin orden judicial.

ABSOLUCIONES. En varios otros juicios también se dio absolución, por errores, algunos de ellos, llamativos.

En diciembre del 2020, el ex senador Jorge Oviedo Matto fue absuelto de tráfico de influencia. Fue acusado de pedir dinero a una fiscala a cambio de ayudarla en su caso; sin embargo, quedó libre. El Tribunal criticó la labor de la Fiscalía sobre el audio peritado, donde se escuchaban grabaciones.

También en setiembre de ese año, fue sobreseído el asaltabancos Amado Ramón Benítez. Se anuló su indagatoria, ya que no se le habían explicado los hechos por los que se le procesaron. Los jueces consideraron como grosero el error de la fiscala Sonia Pereira. Por el mismo camino fue Raúl Fernández Lippmann, ex secretario del JEM. Fue absuelto por falta de pruebas. La fiscala Victoria Acuña llevó el caso y, según el Tribunal, el Ministerio Público no probó que se enriqueció ilícitamente.



En el primer caso

En el primer caso donde fue juzgado el ex senador Óscar González Daher, ya la Fiscalía había recibido duras críticas, y por esto lo condenaron a solo dos años. Los jueces Héctor Capurro, María Fernanda García y Juan Carlos Zárate criticaron a los fiscales por lo “escueto y lacónico” del trabajo investigativo.Además, le absolvieron por el hecho de asociación criminal, por “una deficiencia fiscal”, ya que no hubo pruebas.