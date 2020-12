Regularizan 12 y Guaireña

12 de Octubre de Itauguá recibe a Guaireña, desde las 10:00. El juego debía disputarse el viernes por la noche pero las malas condiciones climáticas influyeron en el campo y el juego quedó aplazado. El duelo es vital para el elenco itaugüeño, ya que ganado, puede sellar su permanencia en la máxima categoría del fútbol paraguayo para el 2021. La victoria no solo lo salvará del descenso al 12 e indefectiblemente lo mandará a la intermedia a San Lorenzo, sino que también lo pondrá en zona de clasificación a la Copa Sudamericana con 37 puntos, uno por debajo de su rival de turno, Guaireña. Los albicelestes ya salvados del descenso apuntan a la tabla acumulativa para escaparse de sus rivales directos y meterse de lleno a la segunda etapa del campeonato, siempre apuntando a clasificar a laguna Copa internacional.

POLÉMICO. Ayer se manejó la posibilidad de que Guaireña pida los puntos, pero fue desmentido por su presidente Carlos Cáceres: “Decidimos no presentar protesta. Vamos a jugar mañana en Itauguá”. La polémica surgió ante el reclamo del visitante por no poner en condiciones la pista de juego (las líneas fueron borradas por la lluvia). El delantero del 12 en su cuenta de Twitter expuso con relación a esa posibilidad: “¿Protestar que cosa? ¿Que no se veía bien las líneas porque borraba la lluvia torrencial?. Nosotros vamos a protestar por pintar 4 veces la cancha en 2 días. Mejor disfrutemos de un gran partido de dos equipos que tratamos de hacer las cosas bien”.